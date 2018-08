Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamasıyla gözler teknoloji devi Apple'a çevrildi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen sempozyumdaki konuşmasında “Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini üretip dışarı satacağız” diyen Erdoğan, “Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var. Vestel var” dedi. Boykot çağrısı cep telefonu pazarında yerli ve yabancı rekabetini yeniden gündeme getirdi. Dünya genelinde Apple, Samsung, HTC ve LG gibi markaların akıllı telefonları oldukça popüler. Yerli üretici ve marka olarak faaliyet gösteren Vestel, Casper, General Mobile, Kaan ve bunlara ek olarak Türk Telekom ve Turkcell şirketlerinin operatör markalı cihazları ile birlikte pazarda yerli cihazların payı yüzde 25'i buluyor. Ancak, bu telefonlarda da tıpkı otomobil üretiminde olduğu gibi yüzde 100 yerli üretim yapılamıyor.

23.7 MİLYAR DOLARLIK FATURA

Sözcü gazetesinden Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, iPhone, Türkiye'de 2008 yılının sonunda satışa sunuldu ve yaklaşık 10 milyon kullanıcıya ulaştı. Her 8 mobil aboneden 1'i iPhone kullanıcısı olurken iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin 2007-2017 yıllarında cep telefonu ithalatı için ödediği tutar 23.7 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de Apple'ın iPhone ile Mart 2010'da yüzde 20 olan pazar payı, Haziran 2018'de 16'ya düşerken, Samsung'un pazar payı yüzde 6'lardan yüzde 52'lere ulaştı. Uluslararası araştırma platformu olan Statcounter'ın Temmuz 2018 verilerine göre, kullanıcı bazında en büyük pazar payı yüzde 52.71 ile Samsung'un oldu.

15 MİLYON YENİ CİHAZ SATILDI

Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Erdoğan, her yıl ortalama 12 milyon civarında cep telefonu ithal edildiğini, yurtdışından gelen yolcular ile ithal edilen ve yurda kaçak getirilen yaklaşık 4 milyon adet cihaz olduğunu aktardı. Toplam abone sayısının yüzde 15-20'lik kısmının mobil cihazlarını her yıl yenilediğini ve yapılan her yenilemenin GSM şebekelerine akıllı telefon olarak geri döndüğünü söyleyen Erdoğan, “2017 yılında resmi ithalat rakamı kurlardaki yükselme ile birlikte 11.8 milyona düştü. 2017'de 15 milyon civarında yeni cihaz satış yapıldı” dedi.