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Türkiye-Irak sınırındaki 'güvenli hat' için Bakan Güler'den açıklama: Orada yapmamız gereken işler var

17.04.2024 16:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günkü Irak ziyareti öncesi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'güvenli hat' konusunda önemli bir açıklama geldi. Türkiye-Irak sınırındaki hatla ilgili Güler, "Orada yapmamız gereken bazı işler daha var" dedi.

Türkiye-Irak sınırındaki 'güvenli hat' için Bakan Güler'den açıklama: Orada yapmamız gereken işler var

Bakan Güler, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güler, Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta. Tabii uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız inşallah. Iraklı dostlarımız, PKK'yla ilgili 'terör örgütü' demese de ona yakın bir ifadeyi, ilk defa kabul ettiler. Bu da memnuniyet verici. Faaliyetlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"GÜVENLİ HATTA YAPMAMIZ GEREKEN İŞLER VAR"

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaret programında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil'in yer alıp almadığıyla ilgili soru üzerine bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi. Türkiye'nin Irak sınırında oluşturulan güvenli hat ile ilgili soruyu yanıtlayan Güler, "30 kilometre güvenli hat oluşturulmuş durumda. 'Oluşturulacak mı' deyince, oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onlarla ilgileniyoruz, çalışıyoruz. Onları da halledeceğiz inşallah. Orada güvenli hat 30 kilometre, Irak'ta bunun düzenlenmesi yapılmış durumda" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yaşar Güler Irak
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