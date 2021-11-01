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Türkiye-İran sınırındaki hendekte erkek cesedi bulundu

01.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Özalp'ta Türkiye-İran sınırında güvenlik amaçlı oluşturulan hendekte erkek cesedi bulundu.

Türkiye-İran sınırındaki hendekte erkek cesedi bulundu

Özalp ilçesinin İran sınırındaki Aşağı Turgalı Mahallesi'nde Tamer Aydın Hudut Karakolu’nda görevli askerler devriye gezerken, güvenlik amaçlı oluşturulan ve yağışlarla birlikte içi su dolan hendekte erkek cesedi buldu.

Sınırı geçmeye çalışırken düştüğü tahmin edilen kişinin cesedinin çıkarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hendekten çıkarılan ceset, Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

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Ölen kişinin kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA


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