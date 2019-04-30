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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 16:12 | Son Güncelleme

"Emekçinin geleceğini bir nebze de olsa ekonomik olarak rahatlatma işlevi gören kıdem tazminatı, gasp edilmeye çalışılıyor"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Emekçinin geleceğini bir nebze de olsa ekonomik olarak rahatlatma işlevi gören kıdem tazminatı, gasp edilmeye çalışılıyor." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sözlerinin başında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emekçilerin mücadeleleri sonucunda "AK Parti iktidarının yükseltmek zorunda kaldığı" asgari ücretin, geçen 5 yıl dikkate alındığında dahi gerileme yaşadığını savunan Baş, "2014 yılında dolar karşılığı 411 dolar olan asgari ücret, bugün 381 dolara gerilemiştir. Ekonomik büyüme verileri asgari ücret oranlarına yansıtılmamakta, refah payı hesap edilmemekte, enflasyon göstergeleri manipüle edilerek işçilerin gelirine düşük zamlar yapılmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de, 2018 yılı verilerine göre 2 milyonun üzerinde çocuk, genç işçi çalıştırıldığını, eğitimden koparılarak kayıt dışı çalıştırılan bu çocukların erken yaşta sömürünün ve ölümün kucağına itildiğini ifade eden Baş, "Çalışma şansı olan işçilerin ise yüzde 34’ü kayıt dışı biçimde çalıştırılmakta, özellikle tarım sektöründe kayıt dışı istihdam yüzde 83 olarak görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"AK Parti döneminde büyüyen bir kötülüğün de iş cinayetleri" olduğunu öne süren Baş, "işten atılma tehdidiyle AK Parti ve saraya bağlı çalışan sendikalardan birçok işçinin istifa ederek başka sendikalara üye olmaya başladığını" söyledi.

Yıllarca alın teri döken bir emekçinin geleceğini bir nebze de olsa ekonomik olarak rahatlatma işlevi gören kıdem tazminatının "AK Parti tarafından gasp edilmeye çalışıldığını" savunan Erkan Baş, şunları kaydetti:

"Türkiye bir yol ayrımındadır. Seçimlerde hileye, zorbalığa, tüm adaletsizliklere rağmen halkın tokadını yiyerek büyük bir yenilgi alan Cumhur İttifakı, imaj tazelemeye çalışıyor. Bugünlerde kamuoyunun gündemine sokulan Türkiye ittifakı için değerlendirmemiz budur. Gericilerin, faşistlerin Türkiye’yi, Türkiye bayrağını, halkımızın her tür değerini kullanmayı bir gelenek olarak benimsediklerini biliyoruz. Bugün Türkiye ittifakı adıyla yapılan önerinin Tayyip Erdoğan ittifakı olduğu açıktır."

Baş, ABD'nin, kuklaları aracılığıyla Venezuela'da halkın iradesine karşı darbe girişimi içinde olduğunu belirterek, "Venezuela halkı, bu yeni saldırıyı da püskürtecektir." dedi.

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