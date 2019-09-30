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"Türkiye-İtalya İnovasyon Günü" resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 21:53 | Son Güncelleme

"Türkiye-İtalya İnovasyon Günü" resepsiyonu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ortaklığında 1 Ekim Salı günü birincisi düzenlenecek "Türkiye-İtalya İnovasyon Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin ev sahipliğindeki resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Gaiani, etkinliğe katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, inovasyon konusunun İtalya ile Türkiye'nin önemle üzerinde durması gereken iş birliği alanı olarak düşündüğünü söyledi.

Bilimsel araştırma ve inovasyonun, İtalya hükümetinin yanı sıra üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının önceliği olduğunu vurgulayan Gaiani, İtalya ile Türkiye'nin küresel alanda rekabetçi kalabilmeleri için inovasyona odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Gaiani, inovasyon günü etkinliklerinin yarın TÜBİTAK'ta yapılacağını anımsatarak, programın organizasyonunda katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da dünyada, inovasyon konusuna ciddi ilginin olduğuna işaret ederek, "Yarın yapılacak etkinliğin duyurusu yapıldığında maksimum 100 kişinin başvuracağını umuyorduk ancak 600'den fazla katılım oldu." dedi.

Türkiye'nin uluslararası bilim, teknoloji ve inovasyon alanında iş birliklerini güçlendirmek istediğine değinen Mandal, Türkiye ve İtalya'nın inovasyon alanındaki iş birliği ve ortaklıklarının iki ülkenin menfaatine olacağını kaydetti.

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