"Türkiye-İtalya İnovasyon Günü" resepsiyonu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ortaklığında 1 Ekim Salı günü birincisi düzenlenecek "Türkiye-İtalya İnovasyon Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin ev sahipliğindeki resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Gaiani, etkinliğe katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, inovasyon konusunun İtalya ile Türkiye'nin önemle üzerinde durması gereken iş birliği alanı olarak düşündüğünü söyledi.

Bilimsel araştırma ve inovasyonun, İtalya hükümetinin yanı sıra üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının önceliği olduğunu vurgulayan Gaiani, İtalya ile Türkiye'nin küresel alanda rekabetçi kalabilmeleri için inovasyona odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Gaiani, inovasyon günü etkinliklerinin yarın TÜBİTAK'ta yapılacağını anımsatarak, programın organizasyonunda katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.