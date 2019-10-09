Türkiye-Kuveyt İşbirliği Ortak Komitesi hazırlık toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye-Kuveyt İşbirliği Ortak Komitesi'nin hazırlık toplantısı Dışişleri Bakanlığında yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Velid el Hubeyzi ile toplantıya başkanlık etti.

Toplantı öncesinde konuşan Önal, iki ülkenin tarihi ve kardeşlik bağlarına dayanan ilişkileri bulunduğunu belirterek, "Bunlar çok boyutlu olarak ilerliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kuveyt'in bölgesel barış ve istikrar bakımından son derece sağduyulu politikalar uyguladığını, Türkiye'nin bunu takdirle karşıladığını vurgulayan Önal, şunları söyledi:

"Özellikle bölgede çeşitli krizlerden geçtiğimiz bir dönemde Kuveyt'in yapıcı, bölgesel barış ve istikrarı destekleyici tutumunu takdirle karşılıyoruz. Kuveyt ile eş güdüm ve iş birliği içinde bu çalışmalara biz de katılıyoruz."

Önal, iki ülke ilişkilerinin stratejik iş birliği düzeyinde devam ettiğini, ilişkileri geliştirmek amacıyla 2012'de iki ülkenin dışişleri bakanlarının başkanlığında İşbirliği Ortak Komitesi'nin kurulduğunu hatırlattı.