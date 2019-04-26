HABER

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 22:20 | Son Güncelleme

Çalıştay, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Balkan Oda Orkestrası'nın konseriyle sona erdi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen "Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı", Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Balkan Oda Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Ensar Vakfının katkılarıyla düzenlenen "Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı"nın kapanış törenine ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Türkiye-Kuzey Makedonya Sinema Çalıştayı Koordinatörü Murat Tufan, burada yaptığı konuşmada, dört gün boyunca ikisi belgesel olmak üzere 8 tane Türk filminin gösterimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Filmlerin yanı sıra Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan sinema alanında çalışma yapanların katılımıyla sinema çalıştayı düzenlediklerini anımsatan Tufan, faydalı bir hafta geçirdiklerini belirtti.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader de çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güzel bir çalışmanın yapıldığını dile getiren Kader, "(Kuzey) Makedonya bizim kendi evimiz gibi. Buralara geldikçe, buraları gördükçe kendimizi evimizde hissediyoruz. Çünkü burada sizinle beraber aynı duyguları, düşünceleri paylaşıyoruz. Tarihi ve lokasyon itibarıyla mimari özelliklerini gördüğümüzde sanki bir Kastamonu’da, bir Amasya’da, bir Safranbolu’da, bir Bursa’da gibi hissediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından organizasyona katkı sağlayanlara plaketler verildi.

Etkinlik, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Balkan Oda Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

23 Nisan'da başlayan film haftası ve sinema çalıştayı kapsamında, başkent Üsküp'teki Milenyum Sineması, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen'deki Uluslararası Maarif Okulları yerleşkelerinde, Semir Aslanyürek'in yönettiği "Kaos", yönetmenliğini Abdurrahman Öner'in yaptığı "Aydede", Kudret Sabancı'nın yönettiği "Hürkuş", Murat Düzgünoğlu'nun yönettiği "Halef" ve Zülfikar Kürüm'ün yönetmenliğindeki "Bütün Saadetler Mümkündür" filmleri gösterildi.

Bunların yanı sıra Prof. Dr. Oğuz Makal'ın kaleme aldığı "Göbeklitepe" ve Sali Saliyi'nin yazdığı "Tambur" belgeselleri de sinemaseverlerle buluştu.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Yargıtay Başkanı Cirit'e fahri hemşehrilik beratı verildiYargıtay Başkanı Cirit'e fahri hemşehrilik beratı verildi
Kayseri'de kadınlardan çocuğa yönelik istismara tepkiKayseri'de kadınlardan çocuğa yönelik istismara tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig ekibinde istifa depremi! Hoca görevi bıraktı

Süper Lig ekibinde istifa depremi! Hoca görevi bıraktı

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

YSK'dan yeni ara karar

YSK'dan yeni ara karar

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki kazada 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.