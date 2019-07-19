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"Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusudur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli: - "Türkiye, yüksek mücadele ve savaşa hazır olma kapasitesiyle NATO'nun en büyük ikinci ordusudur"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, NATO için önem taşıyan Türkiye'nin, yüksek mücadele ve savaşa hazır olma kapasitesiyle ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu söyledi.

Büyükelçi Esenli, Roma'daki NATO Savunma Koleji'nin 134. Dönem Kıdemliler Kursu mezuniyet törenine şeref konuğu olarak katıldı.

Esenli, 33 ülkeden albay ve yarbay rütbesinde askerlerle sivil yetkililerin katıldığı törende yaptığı konuşmada, NATO ve Türkiye'nin ittifaktaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi ve askeri bir ittifak olarak NATO'nun demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dayanan barış ve güvenliği simgelediğinin altını çizen Esenli, ittifakın her zaman 360 derecelik bir bakış açısı sağladığını dile getirdi.

Esenli, detaylı senaryolara rağmen 15-20 yıl öncesine kadar kimsenin bugün yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeleri tahmin edemeyeceğini, dolayısıyla NATO'nun gelişen koşullara uyum sağladığını aktardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "NATO'yu tarihin en güçlü ve en başarılı ittifakı" olarak tanımladığını anımsatan Esenli, Türkiye'nin NATO'daki konumuna ilişkin de şunları kaydetti:

"Türkiye'nin NATO'daki rolünden şüphe edenlere şunu hatırlatmak isterim ki soğuk savaştan sıcak barışa, Türkiye, yüksek mücadele ve savaşa hazır olma kapasitesiyle ittifakın en büyük ikinci ordusudur. Bu, pek çok şeyi açıkça göstermesi bakımından önemli bir yer tutmaktadır."

Esenli, ittifak içindeki üyeler ve ortaklar tarafından, insani ve ekonomik alanda başkalarının yararı için gösterilen büyük çabaların takdir edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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