Türkiye’nin aşı projesinde son durum! 3 projede insan denemeleri aşamasında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüse (Covid-19) karşı ‘Covidsera’ isimli antiserum çalışması yapan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesindeki Vetal Aşı Fabrikasında incelemede bulundu.

Atlardan antikor elde ederek Covid-19’a karşı Covidsera isimli antiserum çalışmasında sona gelen Vetal’i gezen ve laboratuvarları inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, firmanın alt yapısıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Fabrikadaki incelemenin ardından aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin aşı çalışmalarında diğer ülkelerden geri kalır bir yanı olmadığını, 3 aşıda insan denemeleri seviyesine gelindiğini kaydetti.

'AŞILARI ÜLKEMİZDE ÜRETMEK İSTİYORUZ'

Bakan Mustafa Varank, “Hem aşı geliştirme hem de ilaç geliştirme projelerimiz büyük bir kararlılıkla, bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor. Aşı geliştirme çalışmalarında 2 projede hayvan denemelerini tamamladık. İnsan denemeleri kısmına geldik. Osman Erganiş hocamız burada, oda bizimle beraber. Oda inaktifvirüs aşısında, çalışmalarında son noktaya geldi. Dosyalarını Sağlık Bakanlığına teslim etmek üzere. Yani 3 aşı projemizde sona geldik diyebiliriz. Tabi ki bu aşıların geliştirilmesi yanında bunların üretimi de önemlidir. Bunları Türkiye’de üretebilmek için alt yapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. İşte burada Vetal bizim önemli bir adayımız. Buradaki tesislerin Sağlık Bakanlığımızın sertifiye etmesinden sonra buradaki tesisler insan aşısı üretmek için de çok rahat bir şekilde kullanılabilecek. Biz Sağlık Bakanlığımız ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Ekipler geldi bu tesisleri ziyaret etti. İnşallah buradaki sertifikasyon çalışmalarından sonra insan denemesi aşamasına gelen çalışmalarımızın burada üretimini yapıp Faz1 aşamasına geçmek istiyoruz” dedi.