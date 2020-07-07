"Türkiye'nin çatısı" geçmişte deniz kenarıymış!

Tuzluca ilçesine bağlı Alhanlı köyü kırsalında dağın zirvesinden koparak düşen kayaların içinde tespit edilen fosiller, kısa zamanda ilgi odağı oldu.

Birbirinden farklı yapraklara ait fosillerin bulunduğu kayalıklar, Iğdır ve Erzurum'dan bölgeye gelen akademisyenlerce incelendi.

Kayalıklardaki bitki örneklerini inceleyen akademisyenler, aralarında sıcak ve deniz kenarında yetişen palmiye yapraklarının da olduğu bu fosillerin hangi bitkilere ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fosillerin bulunduğu Aras Vadisi'nin biyoçeşitlilik yönünden çok zengin bölge olduğunu söyledi.

Bölgenin ayrıca bir fosil yatağı olduğunu da belirten Gültekin, "Biz bugün bazı olaylara, yani o paleontolojik dönemdeki tarihsel süzgeç içerisinde bilimsel kanıtları gözümüzle gördük. Örneğin palmiye yaprakları fosillerini çok net olarak gözlemledik ve fotoğrafladık." dedi.