HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin çatısını bu mevsimde gören mest oluyor

Türkiye'nin çatısını bu mevsimde gören mest oluyor

25.12.2020 10:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, havaların soğumasıyla birlikte yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'nda ortaya çıkan manzara adeta görsel şölen oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kar, şehir merkezinde ise sağanak yağmur olarak görüldü. Havanın açık olmasından dolayı gün boyu görünün Ağrı Dağı, yolculuk yapan insanlara keyifli dakikalar yaşattı.

Özellikle Iğdır-Tuzluca karayolu üzerinde seyahat eden vatandaşlar, sıra dağlarla birleşen Ağrı Dağı’nı izleyerek yolculuğun tadını çıkardı. Bölgeye ilk kez gelen ve kendini görenlere ev sahipliği yapan Ağrı Dağı, ihtişamı ile kendine hayran bıraktı. Ağrı Dağı kar yağışı ile adeta beyaz gelinliğini giyerken, Iğdır ovasının yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek adeta görsel şölen oluşturdu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
25 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!25 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı meydan kavgasıİstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı meydan kavgası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı meydan kavgası

İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı meydan kavgası

Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada

Sokak ortasında dehşet! Öldüresiye dövüp saçlarını kopardılar

Teknesine 'Covid-19' ismini verdi

Şaşırtan olay! Teknenin ismini gören dönüp bir daha bakıyor

Hayırlı cumalar mesajları 2021... Sevdiklerinize kısa cuma mesajları! Ayetli, Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve resimli cuma mesajları!

Sevdiklerinize kısa cuma mesajları

Durakta bekleyen kadının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Durakta bekleyen kadının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Eşini öldürüp intihara kalkıştı, hastanede hayatını kaybetti

Eşini öldürüp intihara kalkıştı, hastanede hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.