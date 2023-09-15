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Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağına milyonluk borç şoku! Kooperatifler isyanda: 'Burası bazı kişilere verilmek isteniyor'

15.09.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağının 10 yıllık sözleşmesi bitimine 6 yıl kala feshedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonluk borç ve mevzuata aykırılık şikayetleri üzerine harekete geçip Antalya Balıkçı Barınağı'nda denetim yaptı. İncelemelerde kooperatif yönetiminin maliyeye borcu olduğu kaydedildi. Kooperatif yönetimi ise borçlarını ödediklerini, barınağın bakanlık tarafından özel bir işletmeye verilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağına milyonluk borç şoku! Kooperatifler isyanda: 'Burası bazı kişilere verilmek isteniyor'

Antalya Balıkçı Barınağı'nda çeşitli noktalara 'Barınağımıza dokunmayın, patronların değil balıkçının barınağı' pankartı asıldı. Barınağı işleten kooperatiflerin başkanları da isyanda. Barınakta 10'dan fazla ihlal olduğunu ve uygulamanın "balıkçı mağdur olmasın" diye yapıldığını söyleyen Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise iddiaları değerlendirip "Yönetim mevcut kooperatiften alınarak yine bir üretici örgütüne verilecek" dedi.

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Kapladığı 245 bin metrekarelik alanla Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı olan Antalya Balıkçı Barınağı, Antalya- Kemer kara yolu üzerinde 2014 yılında açıldı. 150 balıkçının teknelerini bağladığı barınak, 2019 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 10 yıllık kullanımı için Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi ile Yeşil Antalya Su Ürünleri Kooperatifi'ne kiralandı. 2020 yılında barınakların ve ilgili kooperatiflerin denetimi ve kiralama yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi.

2019 yılında yapılan sözleşmeye göre 6 yıllık süreleri bulunan Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi ile Yeşil Antalya Su Ürünleri Kooperatifi, geride bıraktıkları 4 yıllık süre içerisinde zaman zaman yaşanan sorunlar nedeniyle yönetimlerini değiştirdi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kooperatif yönetiminin maliyeye borcu olduğu, yönetimin sözleşmeye ve kanuna aykırı şekilde barınak içindeki işletmeleri üçüncü kişilere kiraya verdiği yönündeki şikayetler üzerine denetim yaptı.

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Yapılan inceleme neticesinde tutulan rapor, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlerine bildirildi. Bakanlıktan gelen müfettişler barınakta yaptığı incelemede, kooperatif yönetiminin faizleriyle birlikte SGK'ya 1 milyon 212 bin 543 lira, vergi dairesine ise yine faiziyle birlikte 1 milyon 104 bin 34 lira borcu olduğunu belirledi. Ayrıca müfettişlerin tuttuğu raporda, yönetimin hesaplarında kayıt dışı giriş ve çıkışlar olduğu da yer aldı. Müfettiş raporunun ardından her iki kooperatif yönetimine, sözleşmelerinin bitimine 6 yıl kala feshedildiği ve yeniden ihaleye çıkılacağı bildirildi.

"BORÇLARIMIZI ÖDEDİK, YÖNETİMSEL SORUNLARI ÇÖZDÜK"

Yeni Liman Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Talas ve Yeşil Antalya Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zafer Semerci, barınağın bakanlık tarafından özel bir işletmeye verilmeye çalışıldığını iddia etti.

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Barınak içerisinde çeşitli yerlere 'Barınağımıza dokunmayın, patronların değil balıkçının barınağı' yazılı pankart asıldı. Önceki yönetimlerden birtakım sorunlarla devraldıkları kooperatifin sözleşmesinin sona erdirilmesine anlam veremediklerini anlatan Cemal Talas, “Bir sürpriz oldu bizim için. Sözleşmemiz feshedilmiş. Kooperatiflerin borç içinde olduğu, işletmelerin üçüncü kişilere kiraya verildiği ve kooperatifler arasında görüş ayrılıkları olduğu gerekçe gösterilmiş. Bazı sorunlarımız olmuştu aramızda ama hallettik. Üçüncü kişilere işletmeye vermedik. Borcumuz ise hiç yok" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait müfettişlerin uyarıda bulunduğu 15 maddelik sorun listesinin tamamını düzelttiklerini, buna rağmen sözleşmelerinin sona erdirildiğini belirten Başkan Talas, “Bizim düzenlediğimiz raporlar bakanlığa ulaşmadan sözleşmemizi feshettiler. Burası bazı kişilere verilmek isteniyor. Elimizden almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"10'DAN FAZLA İHLAL VARDI"

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise iddiaları değerlendirdi. Barınakta 122'si balıkçı teknesi 500 teknenin yer aldığını belirten Karaca, mevzuata göre balıkçı teknelerinden boş kalan yerlerde özel teknelerin geçici barınabileceğini söyledi. Karaca, “Yaptığımız denetimlerde usulsüzlüklere rastladık. Mevzuat ve kiralama sözleşmesini ihlal edici tespitler oldu. Bazı tekneler barınakta olmasına rağmen kayıtlarının tutulmaması, alınan ücretlerin hesaplarda görülmemesi başta olmak üzere 10'dan fazla ihlal vardı. Sözleşmeleri bu nedenle feshedildi" dedi.

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Barınağın yeniden ihale edileceği güne kadar bir üst organ olan kooperatif birliğine devredildiğini anlatan İl Müdürü Karaca, barınak ihalelerine tüzel ya da bireysel olarak kooperatif dışında hiç kimsenin giremeyeceğini söyledi. Balıkçının endişeleneceği bir durum olmadığını da anlatan Karaca, “Tebligat yapıldı. Su ürünlerinin üst birliği işletmeye devam ediyor. Balıkçı mağdur olmasın diye bu uygulama. Yönetim mevcut kooperatiften alınarak yine bir üretici örgütüne verilecek. Bu örgüt de yine aynı şekilde denetlenecek ve sözleşme yapılacak" dedi.

Açık artırım usulü gerçekleştirilecek ihaleye, haklarında bakanlık tarafından ihaleden yasaklanmaları yönünde bir karar çıkmazsa mevcut yönetim de katılabilecek. İhaleye yalnızca üretim yapan, su ürünleri kooperatifleri girebilecek.

(DHA)

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Balıkçı barınak

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