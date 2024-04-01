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“Türkiye’nin En Büyük Bilişim Etkinliği” İLTEK Günleri’nin 19.sunda neler yaşandı?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2024 11:26
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Nokia, Vodafone ve Arçelik gibi sektörlerinin dev isimleri ile 26-27-28 MART 2024 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutaşa Yerleşkesi’nde “Türkiyenin En Büyük Bilişim Etkinliği” olarak bilinen İLTEK Günleri etkinliği’nin 19.su gerçekleşti.

“Türkiye’nin En Büyük Bilişim Etkinliği” İLTEK Günleri’nin 19.sunda neler yaşandı?

6G, yapay zeka, metaverse, savunma sanayi gibi ülkemizin ve dünyanın gündeminde olan konulara odaklı oturumları, CEO’larla düzenlenecek öğretici panelleri, öğrenci ve katılımcıların şirketlerle ve derneklerle birebir iletişime geçebileceği fuar alanları, katılımcılara sektörü yakından tanıma fırsatı, networking ve CV nizi şirketlerin işe alım departmanlarına direkt iletme fırsatı tanıyan 19. İLTEK GÜNLERİ çok büyük ve birbirinden farklı konukları ağırladı.

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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İEEE ekibinin organize ettiği 19. İltek Günleri'ne Mynet Genel Müdürü Ali Rıza Bozkır ve Mynet Chief Technology Officer Özgür Özcan da katıldı.

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  1. İLTEK Günleri’nde sende bulunmak, çekilişler ve ödüllerle eğlencenin ve kazanan olmanın tadına varmak istiyorsan İLTEK ve IEEEYTÜ instagram hesaplarını takip etmeyi unutma! Etkinliğimiz, herkesin katılımına açık, ücretsiz ve sertifikalıdır.

IEEE YTÜ instagram hesabı:
https://www.instagram.com/ieeeytu/
İLTEK Günleri instagram hesabı:
https://www.instagram.com/iltekgunleri/

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Yıldız Teknik Üniversitesi
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