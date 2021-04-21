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Türkiye'nin en uzun bayrak direği Çamlıca Tepesi'nde

21.04.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en uzun bayrak direği Çamlıca Tepesi'ne dikildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan'da bayrağı göndere çekeceği öğrenildi.

Türkiye'nin en uzun bayrak direği Çamlıca Tepesi'nde

Türkiye'nin en uzun bayrak direği, Çamlıca Tepesi'ne dikildi. 111 metre uzunluğundaki direkte dalgalanacak Türk Bayrağı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göndere çekmesi bekleniyor.

'HER YERDEN GÖRÜNÜYOR'

Çamlıca Tepesi esnafı Yavuz Orçan, "Türk halkı için Türk bayrağının bu kadar büyük olması gurur verici. İstanbul'un her yerinden gözükmesi çok güzel bir şey. Ben kendi adıma ve Türkiye Cumhuriyeti adına çok seviniyorum. Her yerden görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelecek 23 Nisan'da bayrağı göklere çekmek için. Bizim için onur, gurur verici. Bundan daha güzel bir şey bulunmaz" dedi.

Türkiye'nin en uzun bayrak direği 110 metreyle Ankara'daydı.

(DHA)

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