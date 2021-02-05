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Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ili Sinop oldu

05.02.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ili Sinop oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2020 verilerine göre Sinop’un 41,4 yaş ortalaması ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu belirlendi.

'Mutlu kent' unvanıyla bilinen Sinop, insanların birbirine olan hoşgörüsüyle tanınıyor. Sinoplulara göre gençler iş sahalarının azlığından buradan ayrılırken, emekliler sakin ve gürültüden uzak bir şehir olması nedeniyle burayı tercih ediyor.

TÜİK tarafından yapılan çalışmada da Sinop’un 41,4 yaş ortalaması ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop’u, 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğindeyse, erkeklerde 40,2 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 42,7 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa ve Şırnak 20,9 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan iller oldu.

Vatandaşlar ise Sinop'un bu özelliğini değerlendirdi.

Enver Duman, “Sinop’ta herkes kendi halinde, kimse kimseye karışmaz. Onun için tercih ediliyor” dedi.

İbrahim Kayhan, “Emekli olanlar buraya yerleşiyor. İş imkanı yok. Bu nedenle gençler dışarı kaçıyor. Emekliler buraya geliyor” diye konuştu.

Cevdet Ergül, “Sinop emekli yeri. Sinop’ta birçok emekli var. Sinop’un nüfusunun hemen hemen yüzde 80’i emekli. Bunun fazla olmasının nedeni dışarıda çalışıp buraya göç etmeleri. Çünkü Sinop’ta iş sahası yok, gençlerimiz hep dışarıda. Gençlerimiz dışarıda olduğu için emekli sayısı çok fazla” şeklinde konuştu.

Hasan Yıldız ise “Sinop bilindiği üzere Türkiye’nin en mutlu şehri de seçiliyor bununla beraber. Burada yaşlı nüfusun çok olmasının sebebi bence çok güzel emeklilik, yaşlılık geçirilebilecek çok sakin bir yer olması. Karadeniz’in incisidir zaten Sinop. Torunlarıyla, çocuklarıyla insanın çok rahat edebildiği bir şehir olduğu için bence yaşlıların tercihi oluyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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