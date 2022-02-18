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Yetkililer seferber oldu, 74 yıl sonra mutlu son! Elif Bayu: Sevgilime kavuştum

18.02.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Elif Bayu, 74 yıl sonra kimliğine kavuşmanın sevincini yaşıyor. Ailesinin kimlik çıkarmaması nedeniyle yıllar boyunca kız kardeşiyle aynı kimliği kullanan Bayu, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum" dedi.

Yetkililer seferber oldu, 74 yıl sonra mutlu son! Elif Bayu: Sevgilime kavuştum

Gaziantep'te 74 yıl boyunca kimliksiz yaşadığı ortaya çıkan ve Türkiye'nin gündemine oturan Elif Bayu, kimliğine kavuştu. Yetkililerin seferber olduğu Bayu, "Ben artık gerçekten yaşıyorum. Ben yeni doğmuş bir aylık bir bebek gibi hissediyorum. Kimliğimin çıkmasını oğlum da çok istiyordu ama görmeye ömrü yetmedi" dedi.

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KIZ KARDEŞİYLE AYNI KİMLİĞİ KULLANDI

Gaziantep’te yaşayan Elif Bayu, küçük yaşlardayken ailesinin kendisine kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca kız kardeşi Elif Gezer isimli kız kardeşiyle aynı kimliği kullandı. Yarım asırdan fazladır kimliksiz yaşadığı haberlerinin çıkmasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan yaşlı kadın için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seferber oldu. Bayu, televizyon programlarına çıkarak yıllardır yaşadığı zorluğu anlattı. 2 aylık bir çalışmayla tamamlanan yasal işlemlerin ardından kimliği çıkarılan Bayu, 74 yıl sonra kavuştuğu kimliğinin sevincini yaşıyor.

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"YILLAR SONRA SEVGİLİME KAVUŞTUM"

Boynunda taşıdığı kimliğini yanından hiç ayırmayan Bayu, kimliğini öpüp koklayarak seviyor. 74 yıldır kendisiyle aynı isimi taşıyan kız kardeşinin kimliğini kullanan Bayu, kendi kimliğiyle varlığını kanıtlayınca hüngür hüngür ağlayarak, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum, hiç yanımdan ayırmıyorum" dedi.

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"BEN ARTIK GERÇEKTEN YAŞIYORUM"

Kimliğine kavuşmasıyla yaşadığı sevinci anlatan Elif Bayu, yeni doğmuş bir bebek gibi hissettiğini söyleyerek, "Bütün Türkiye inansın ki ben çok sevinçliyim, çok mutluyum. Gaziantep'ten İstanbul'a giderek kimliğimi aldım. Tüm Türkiye'ye sesimi duyurdum. Ben artık gerçekten yaşıyorum. Ben yeni doğmuş bir aylık bir bebek gibi hissediyorum. Kimliğimin çıkmasını oğlum da çok istiyordu ama görmeye ömrü yetmedi. Kimliğimi çıkardıktan sonra oğlumun mezar taşına sürdürdüm o görsün diye" ifadelerini kullandı.

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Kimliği olmadan önce kimsesizler mezarlığına gömülmekten çok korktuğunu söyleyen Elif Bayu, "Ben artık ismen de cismen de varım. Ölsem bile artık kimsesizler mezarlığına gömülmeyeceğim. Benim de artık bir ismim var. Ölürsem benim de ismimin olduğu bir mezar taşım olacak. Mezarıma ‘Elif Bayu’ diye yazacaklar. Ben kimliğimin çıkacağına hiç inanmıyordum. Önce Allah'ın sonra da sizlerin sayesinde kimliğime kavuştum" dedi.

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Kimliğine kavuştuğunda eşine kavuşmuş gibi hissettiğini aktaran Elif Bayu, "Bir insanın var olması için kendisi ve kimliği gerekir. Ben kendim vardım ama kimliğim yoktu, esasında ben de yoktum. Ben artık iki kişiyim, kimliğim ve ben. Kimliğim yokken ben bir ölüydüm. Geziyordum, nefes alıp veriyordum ama yaşayan bir ölüydüm. Adım yoktu, sanım yoktu, hiçbir şeyim yoktu ama artık kimliğimle beraber ben de varım. Kimliğim her zaman yanımda ve benim. Kimliğimi hiç yanımdan ayırmıyorum. Ya cebimde taşıyorum ya da boynuma asıyorum. Evde otururken bile boynuma asıyorum. Örgü örerken bile boynumda duruyor” ifadelerine yer verdi.

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"İLK KEZ KENDİ KİMLİĞİMLE TEDAVİ OLDUM"

Kimliğine kavuştuktan sonra hastalandığını ve hayatında ilk kez kendi kimliği ile tedavi olduğunu ifade eden Bayu, "Ben kimliğimle var oldum. Kimliğimi alma sürecinde biraz yorgun düştüm ve kimliğimi aldıktan sonra rahatsızlandım. Kalp krizi geçirdim ama hayatımda ilk kez kendi kimliğimle tedavi oldum. Ben anjiyo oldum, beş gün hastanede yattım ama bu kimliğim hep yanımdaydı. Ben bu kimliğimle var oldum, kimliğimle tedavi oldum. Hayatımda ilk kez kendi kimliğimle tekrar sağlığıma kavuştum" şeklinde konuştu.

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Kimlik çıkarma sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür eden Elif Bayu, "Bana destek olan, sesimi duyuran herkese çok teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'e, Müge Anlı ve ekibine yani herkese çok teşekkür ederim. Önce Allah sonra da sizler beni yaşattınız. Ben sizlerin sayesinde kimliğime kavuştum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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