HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Gamze Açar davasında flaş karar! İş görüşmesi için gittiği otelde feci şekilde can vermişti

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Gamze Açar davasında flaş karar! İş görüşmesi için gittiği otelde feci şekilde can vermişti

14.06.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin gündemine oturan liseli Gamze Açar’ın ölümüyle ilgili davada bir flaş bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki Gamze Açar, iş görüşmesi için gittiği Ankara Kızılcahamam’daki termal otelin 5. katından düşerek yaşamını yitirmişti. Gamze’nin dehşete düşüren şüpheli ölümüyle ilgili 5 sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten öldürme suçlarından yargılanmasına devam edildi. Davada 2 sanık tahliye edildi. İşte kan donduran olayla ilgili detaylar...

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Gamze Açar davasında flaş karar! İş görüşmesi için gittiği otelde feci şekilde can vermişti

17 yaşındaki Gamze Açar'ın ölümü Türkiye'de günlerce konuşulmuştu. Dehşete düşüren olayda, Ankara'da lise öğrencisi olan Açar, iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp hayatını kaybetmişti. Olayda cinsel istismar ve kasten öldürme iddiaları ortaya atılmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından cezalandırılması istenerek iddianame hazırlanmıştı. 5 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Davadan flaş bir karar çıktı. İşte tüm detaylar...

MAHKEME BAŞKANI, İSTENEN RAPORUN DAVA DOSYASINA GELMEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Doğan, Rıza Doğan, Emre Eker ve Mustafa Emre Demiral ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen ise duruşmaya videokonferansla bağlandı.

Mahkeme Başkanı, bir önceki celsede Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dava dosyasına gelmediğini bildirdi.

Söz alan müşteki avukatı Ali Fatih Çetin, Gamze Açar'ın olay sırasında sanıklara karşı koyduğunu, boğuşma yaşandığını daha sonra sanıkların Açar'ı otel odasının balkonundan attıklarını düşündüğünü belirtti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamını isteyen Çetin, tutuksuz sanık Gürgen'in de tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatları da Açar'ın intihara meyilli olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor istenilmesi ve maktulün adli vaka kayıtlarının da dava dosyasına kazandırılmasını talep etti.

3474523

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Avukatlar, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.

Duruşma, 4 Temmuz'a ertelendi.

'GAMZE AÇAR' OLAYINDA NE OLMUŞTU?

İddianameye göre, Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti.

İş görüşmesi için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele giden Açar, aynı gün otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında, Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker gözaltına alındı.

Rıza Doğan, Mehmet Doğan ile Mustafa Emre Demiral tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emre Eker, soruşturma aşamasında elde edilen deliler kapsamında savcının talebi sonrası sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sanıklar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ve 63'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeğini dokuz yerinden bıçaklamıştı! İşte cezası...Bebeğini dokuz yerinden bıçaklamıştı! İşte cezası...
Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...
Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı

Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Erdoğan duyurdu! İMECE ve Türksat 6A, 2023'te uzaya fırlatılacak

Erdoğan duyurdu! İMECE ve Türksat 6A, 2023'te uzaya fırlatılacak

Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"

Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"

Antalya'da 3 gencin kahreden ölümü...

Antalya'da 3 gencin kahreden ölümü...

İlginizi Çekebilir

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.