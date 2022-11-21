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Türkiye'nin harekatını hedef almıştı! AK Partili Dağ'dan Selahattin Demirtaş'a sert tepki

21.11.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenleyerek terör hedeflerini birer birer bombaladı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Türkiye'nin Pençe Kılıç Hava Harekâtı'nı hedef alan bir açıklama yaparken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Demirtaş'a sert tepki göstererek "PKK/PYD’ye tek laf etme, teröristi koru; sonra barış elçisi rolüne bürün" dedi.

Türkiye'nin harekatını hedef almıştı! AK Partili Dağ'dan Selahattin Demirtaş'a sert tepki

Türkiye'nin BM'nin 51. maddesi çerçevesinde başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekâtıyla Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör odakları bombalanıyor. Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından harekâtı hedef aldığı bir açıklama paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Demirtaş'a sert yanıt geldi.

"O DUYGU SİZE HİÇ UĞRAMAMIŞ"

Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt veren Dağ, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"İstiklal Caddesi’nde bomba bırakarak sivillerin ölümüne sebep olan PKK/PYD’ye tek laf etme, teröristi koru; sonra barış elçisi rolüne bürün. Azmettiricisi olduğun 6-8 Ekim’i unutmadık. Vicdanında bir sızı olmasını beklerdik ama o duygu size hiç uğramamış.

"Güya hakikati savunur gibi yapıp tüm varlığınla terör örgütüne siper olmaya ve alan açmaya gayret ediyorsun. PKK’ya tek kelime edemediğin gibi devleti mütemadiyen zan altında bırakmaya çalıştığının farkındayız.

"ORTADA BİR "SAVAŞ" YOK, TERÖRLE MÜCADELE VAR"

"Ortada bir “Savaş” yok. Toplumun huzuruna ve insanımızın canına kast eden teröristlerin inine giren bir terörle mücadele var. Tiyatro seviyorsun biliyoruz ama “Savaşa hayır” ezberleriyle terörü gölgelemene müsaade etmeyeceğiz."

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