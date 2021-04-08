Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu! Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti

Hava araçlarıyla 40 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 25 Şubat'ta envanterine dahil ettiği ilk Atak helikopteriyle görev konseptinde de değişikliğe gitti.

Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini de başarıyla tamamladığını belirten Karabulut, son 2 yılı pilot olmak üzere 4 yıldır Emniyet Teşkilatında görev yaptığını söyledi.

Dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının, görev konseptini değiştirerek taarruz helikopterini envanterine kattığına ve bu alanda pilotlar yetiştirdiğine dikkati çeken Karabulut, "Ben de Atak pilotu olduğum için gururluyum. Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur duymaktayım." dedi.

'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAKTA'

Atak helikopterinin "tandem" adı verilen kokpit dizaynına sahip olduğunu, önde "gunner", arkada kaptanın oturduğunu dile getiren Karabulut, "Gece ve gündüz görüntüleme flir sistemiyle uzun menzillerde hedef teşhisi ve tespiti yapabilmekteyiz. Bu anlamda helikopterimiz görev konsepti açısından gücümüze güç katmaktadır." dedi.

Göreve çıkarken öncelikle dikkat ettikleri hususun disiplin olduğunu söyleyen Karabulut, "Gurur verici bir şey, heyecanlı. Türk Polis Teşkilatının ana amacı olan kamu güvenliğini sağlamak ve vatan topraklarını korumak için 'gökyüzü polisleri' olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Bu anlamda daima 'Atak' ve hazır şekilde görevimizi ifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.