HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu! Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti

Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu! Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti

08.04.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Polis Teşkilatı, Atak helikopterini envanterine dahil ederek terör ve suçla mücadelede önemli bir aşamaya ulaştı. 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.

Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu! Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti

Hava araçlarıyla 40 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 25 Şubat'ta envanterine dahil ettiği ilk Atak helikopteriyle görev konseptinde de değişikliğe gitti.

20210408_2_47718322_64053116_Web

Polis havacılık ekipleri, dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle teröristlerle sıcak çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı gücüne sahip oldu.

20210408_2_47718322_64053123_Web

Aynı zamanda Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında Atak helikopterini kullanan personel konusunda da ilk yaşandı. Başkanlık bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, 9 haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayarak Atak helikopterinin kokpitine oturmayı hak etti.

20210408_2_47718322_64053125_Web

TARİHE GEÇTİ

Karabulut, bu başarısıyla Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.

20210408_2_47718322_64053136_Web

'ATAK PİLOTU OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM'

Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, AA muhabirine, mesleğe komiser yardımcısı olarak başladığını, daha sonra Havacılık Daire Başkanlığının pilotaj sınavında başarı göstererek eğitimlere katılmaya hak kazandığını söyledi.

Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini de başarıyla tamamladığını belirten Karabulut, son 2 yılı pilot olmak üzere 4 yıldır Emniyet Teşkilatında görev yaptığını söyledi.

20210408_2_47718322_64053144_Web

Dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının, görev konseptini değiştirerek taarruz helikopterini envanterine kattığına ve bu alanda pilotlar yetiştirdiğine dikkati çeken Karabulut, "Ben de Atak pilotu olduğum için gururluyum. Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur duymaktayım." dedi.

20210408_2_47718322_64053146_Web

'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAKTA'

Atak helikopterinin "tandem" adı verilen kokpit dizaynına sahip olduğunu, önde "gunner", arkada kaptanın oturduğunu dile getiren Karabulut, "Gece ve gündüz görüntüleme flir sistemiyle uzun menzillerde hedef teşhisi ve tespiti yapabilmekteyiz. Bu anlamda helikopterimiz görev konsepti açısından gücümüze güç katmaktadır." dedi.

20210408_2_47718322_64053149_Web

Göreve çıkarken öncelikle dikkat ettikleri hususun disiplin olduğunu söyleyen Karabulut, "Gurur verici bir şey, heyecanlı. Türk Polis Teşkilatının ana amacı olan kamu güvenliğini sağlamak ve vatan topraklarını korumak için 'gökyüzü polisleri' olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Bu anlamda daima 'Atak' ve hazır şekilde görevimizi ifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

20210408_2_47718322_64053153_Web

Karabulut, kendisi için zaman zaman endişelenen ailesinin, vatana hizmet ettiği için mutlu olduğunu belirterek, Emniyet Teşkilatı'nda kadın erkek ayrımının yapılmadığını, verilen görevleri disiplinli şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

20210408_2_47718322_64053158_Web

20210408_2_47718322_64053159_Web

20210408_2_47718322_64053169_Web

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor
Nişan töreninde korona şoku: 100 kişi pozitif, 75 ev karantinadaNişan töreninde korona şoku: 100 kişi pozitif, 75 ev karantinada
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
polis

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.