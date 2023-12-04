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  4. Türkiye’nin ilk uçak fabrikası yeniden doğdu! ‘Birçok alanda faaliyet gösterecek’

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası yeniden doğdu! ‘Birçok alanda faaliyet gösterecek’

04.12.2023 20:45 | Son Güncelleme:
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Tomtaş İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi, “Tomtaş ailesi dünyanın en önemli havacılık firmalarından Tusaş, Kayseri’deki 70 yıllık havacılık birikiminin imtiyaz sahibi Asfat, Orta Anadolu’nun en büyük teknoloji geliştirme bölgesi Erciyes Teknopark ve Kayserili iş adamlarından oluşmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu girişimcilik kültürü, jeostratejik konumu, neredeyse 100 yıllık havacılık birikimi ile sahip olduğu rekabet gücü ve hiçbir zaman sınırlanamayan potansiyeli Tomtaş’ı doğurmuştur." dedi.

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası yeniden doğdu! ‘Birçok alanda faaliyet gösterecek’

Bir asır önce yarım kalan hayal, TOMTAŞ; ASFAT, TUSAŞ, Erciyes Teknopark ve Kayserili girişimcilerin güç birliği ile yeniden hayat buldu.

TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ'de, uçak gövdesi, kanatları, kapıları, kumanda yüzeyleri, iniş takımları gibi ana montaj parçaları, pervaneler, helikopter rotorları ve motor parçaları üretilecek.

Havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün alt sitemlerinin üretileceği ve uçak bakım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği fabrikaya, 200 milyon dolarlık yatırım yapılacak, 2000 nitelikli istihdam sağlanacak.

Tesiste, hangarlar, ARGE merkezleri, test laboratuvarları, rüzgar türbinleri, simülasyon merkezleri olacak. Deneme uçuşlarına elverişli pistler ve entegre bir kampüs içerecek proje kapsamında, uçak yapısalı imalatından, uçak bakımına, genel havacılık faaliyetlerinden, uçuş eğitim programlarına, alt birim montajından retrofite ve özgün ve milli platform üretimine kadar bir çok temel alanda faaliyet gösterilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri uçak
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