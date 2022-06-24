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Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var? İşte Türkiye'nin yangın söndürme uçağı ve helikopter sayısı...

24.06.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var? Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını için söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle yangın Marmaris'e doğru ilerliyor. Bu durum sebebiyle vatandaşlar internette 'Türkiye'de toplam kaç tane yangın söndürme uçağı ve helikopteri vardır?' konu başlığını araştırıyor. İşte Türkiye'nin yangın söndürme uçağı ve helikopter sayısı...

Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var? İşte Türkiye'nin yangın söndürme uçağı ve helikopter sayısı...

Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı olduğu yurdun birçok noktasında devam eden orman yangınları sebebiyle merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var? Türkiye'nin yangın söndürme uçağı ve helikopter sayısı ile ilgili THK'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

TÜRKİYE'NİN KAÇ TANE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR?

Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı olduğu merak konusu oldu. Türk Hava Kurumu'ndan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Türk Hava Kurumu'ndan (THK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz tarafından operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır"

Yapılan yazılı açıklamada tüm yangınlara daha önceden olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ihale kapsamında müdahalede bulunulduğu da aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VE HELİKOPTER SAYISI

Türk Hava Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamanın devamı ise şu şekilde:

"Şu anda Manavgat dahil ülkemizin çeşitli bölgelerinde, 3 adet Beriev BE -200 10 bin litre kapasiteli amfibik yangın söndürme uçağı, 15 adet Mi-8 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri, 2 adet genel maksat yangın söndürme CH-47 Chinook 7 bin 500 litre kapasiteli helikopterler, olmak üzere orman yangınlarına müdahale eden tüm araçlar içinde, kiralama yoluyla temin ettiğimiz ve halen kurumumuzca operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır"

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris
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