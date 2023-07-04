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  4. Türkiye'nin Kahire Büyükelçi adayı Salih Mutlu Şen kimdir? Salih Mutlu Şen nereli ve kaç yaşında? Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem!

Türkiye'nin Kahire Büyükelçi adayı Salih Mutlu Şen kimdir? Salih Mutlu Şen nereli ve kaç yaşında? Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem!

04.07.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salih Mutlu Şen son dakika haberlerinin ardından merak konusu oldu. Salih Mutlu Şen, Türkiye'nin Kahire Büyükelçi adayı oldu. Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem başladı. 2 ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Peki, Türkiye'nin Kahire Büyükelçi adayı Salih Mutlu Şen kimdir? Salih Mutlu Şen nereli ve kaç yaşında?

Türkiye'nin Kahire Büyükelçi adayı Salih Mutlu Şen kimdir? Salih Mutlu Şen nereli ve kaç yaşında? Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem!

Türkiye'nin Kahire Büyükelçi adayı Salih Mutlu Şen oldu. Mısır ile Türkiye diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkardı ve 13 yıl sonra karşılıklı olarak büyükelçi ataması gerçekleştirildi. Mısır'ın Ankara Büyükelçisi olarak ise Amr Elhamamy aday gösterildi. İşte Türkiye'nin Kahire Büyükelçi adayı Salih Mutlu Şen hakkında bilgiler...

SALİH MUTLU ŞEN KİMDİR?

Salih Mutlu Şen, 1964 yılında Emirdağ’da dünyaya geldi.

Salih Mutlu Şen, ilköğretimini Emirdağ da tamamladı. Sonrasında Eskişehir Anadolu Lisesini kazandı. Ailesiyle Eskişehir’e taşındı. Eskişehir Anadolu Lisesini 1983 yılında tamamladı. 1984 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü üstün başarı ile 1989 yılında tamamladı.

TÜRKİYE'NİN KAHİRE BÜYÜKELÇİ ADAYI SALİH MUTLU ŞEN'İN BULUNDUĞU GÖREVLER

1992''de Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi''nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış ve 1993''te askerlik nedeniyle görevinden ayrılmıştır. 1993''te Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi''nde Aday Meslek Memuru, Ataşe, 1994''te Kabil Büyükelçiliği''nde Ataşe, Üçüncü Katip, 1996''da AGİT Daimi Temsilciliği''nde Üçüncü Katip, 1998''de Küresel Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Dairesi''nde Üçüncü Katip olarak görev yapmış ve 1998''de istifa ederek görevinden ayrılmıştır.

2000''de Konsolosluk Yasadışı Göç Kontrolü Dairesi''nde Üçüncü Kâtip, 2002''de Riyad Büyükelçiliği''nde İkinci Kâtip, Başkatip, 2004''te Varşova Büyükelçiliği''nde Başkatip, Müsteşar olarak görev yapmış ve 2006''da Çok Taraflı Kültürel İşler Dairesi''ne Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak atanmıştır.

2008-2012 yılları arasında Cidde Başkonsolosu olarak görev yapmıştır.

2012-2014 yılları arasında ise elçi unvanı ile Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev ifa etmiştir. 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı''nda daire başkanı, 2014-2015 yılları arasında ise Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 24 Temmuz 2015 - Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye''nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görev üstlenmiştir. Halen Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir.

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