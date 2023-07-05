Türkiye'nin kapatılmasını istediği terör yuvasına operasyon: Lavrion Kampı boşaltıldı! Öcalan posterleri, PKK bayrakları...

Türkiye tarafından "terör yuvası" olarak görülen, kapatılması istenen ve çoğunlukla terör örgütü PKK üyelerinin yaşadı Lavrion Kampı'na düzenlenen operasyon ve tahliyeden fotoğraflar da geldi.

ELAS'TAN AÇIKLAMA

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, Lavrion Kampı’na operasyon düzenlendiği duyuruldu. Operasyonda, kampta bulunan 26’sı erkek 8’i kadın ve 19’u çocuk 53 kişi Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığına bağlı yeni bir tesise gönderildi.

Açıklamada, 1947'de inşa edilmiş kampın yapılarının kötü durumda olması nedeniyle boşaltıldığı, taşınma sırasında sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Geçtiğimiz aylarda söz konusu kampın kötü durumda olması nedeniyle kapatılacağı duyurulmuş, burada kalan kişilerin başka kamplara tahliye edileceği açıklanmıştı.

YILLARDIR TERÖR YANDAŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.

Yunanistan’ın en eski kamplarından biri olan ve 1947 yılında inşa edilen Lavrion Kampı, 2017’den beri kimseyi kabul etmiyor. Söz konusu kampta çoğunlukla terör örgütü PKK’ya katılanların aileleri kaldığı belirtiliyor. Kamp, 2017 yılından beri Yunan Kızılhacı tarafından yönetiliyor.

(AA-İHA)

