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  4. Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detay! Başsavcılık açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detay! Başsavcılık açıkladı

22.10.2023 16:50 | Son Güncelleme:
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandığı ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği vurgulandı.

Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detay! Başsavcılık açıkladı

Türkiye günlerdir Dilan Polat ve eşi Engin Polat soruşturmasını konuşuyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında yeni bir açıklama geldi. Sansasyonel çiftin geçtiğimiz günlerde tüm mal varlıklarına el konulup yurt dışına çıkışları yasaklanmıştı.

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DOSYA HAKKINDA KISITLILIK KARARI

Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi. (DHA)

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Dilan Polat engin polat

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