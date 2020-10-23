Türkiye'nin konuştuğu Melek cinayetinde yeni gelişme: Azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı

Diyarbakır Yenişehir Kooperatifler Mahallesi’nde geçen çarşamba günü, Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü’nden geçen yıl haziran ayında mezun olan Melek Aslan, erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Melek Aslan'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verildi. Cinayet zanlısı Mustafa Aslan da tutuklandı. AZMETTİRİCİ ESKİ SEVGİLİ, MELEK'E KABUSU YAŞATMIŞ Mustafa Aslan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ise, ablasının evlilik hazırlığı yaparken yaşadığı şiddet olayları üzerine ilişkisini bitirip, uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi Orhan Vatansever'in cinayetin azmettiricisi olduğunu ortaya çıkardı. Melek Aslan'ın kardeşi tarafından öldürülmeden 36 gün önce polise yaptığı şikayet ise, eski sevgilinin genç kıza 11 ve 15 Eylül günleri arasında yaşattığı kabus dolu 4 günü, gözler önüne serdi. Melek Aslan'ın 15 Eylül günü, Diyarbakır Yenişehir Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadesine ulaşıldı. Melek'in yaşadığı kabusu tek tek anlattığı ifadesi ise söyle; “Orhan Vatansever’le 1 yıl önce ortak arkadaş aracılığıyla tanıştım. Kendisiyle sevgili olduk. İlk zamanlar her şey normal gidiyordu. Geçtiğimiz haziran ayında mezun olunca, Orhan, telefonla arayarak beni ailesiyle yaşadığı Sakarya’ya davet etti. Ben de gittim. Ailemin haberi olmadı. Kız yurduna yerleştim. Aynı zamanda bir dersaneye yazıldım, KPSS’ye hazırlanmaya başladım. Orhan, Almanya’da kasap olduğu için bu ülkeye gidecekti. Beni de götürmek istedi. Ancak ben gitmedim. WhatsApp üzerinden görüşme yapıyorduk. Orhan’la otururken telefonum çaldı. Arayan bir erkek arkadaşımdı. Şüphelendi, kıskançlık yaptı. Telefonu açmamamı söyledi. Tartıştık. Ben de kendisinden ayrıldım. Diyarbakır’a gideceğimi söyledim. Ancak beni tehdit etmeye başladı. Korktuğum için 3 ay Sakarya’da kalmak zorunda kaldım. Davranışları abartılı olunca Sakarya’da polise şikayette bulundum. Orhan’dan kurtulamayacağımı anlayınca sosyal medya hesaplarımı kapattım. Sonra da otobüsle Diyarbakır’a döndüm. Aparta yerleştim. Orhan bu süreçte benimle irtibat kuramadığı için annemi, babamı, kardeşlerimi rahatsız etmeye başlamış. Sonra ailem bana tepki gösterdi. Şu an ise ailemden kimseyle görüşmüyorum. Orhan’ın kendilerine ne söylediğini bilmiyorum."

OTELDE TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞ Genç kızın, iki ay önce bir otelden arandığını belirterek, "Çekiliş kazandığımı söylediler. Otele gittiğimde Orhan’ın orada olduğunu gördüm. Yanında ortak arkadaşlarımız vardı. Kendisiyle burada biraz görüştüm. 4 gün sonra kendisiyle başka bir kafede oturduk. Çıkışta tekrar aynı konulardan tartışmaya başladık. Bana hakaretlerde bulundu ve darbetmeye başladı. Karakola giderek, şikayetçi oldum. 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi" dediği öğrenildi. 'CEZA ALIRSA BANA ZARAR VERİR DİYE KORKTUM' Avukatıyla konuştuğunda bu olaydan dolayı Orhan’ın ceza alabileceğini söylendiğini anlatan Melek Aslan, "Ben de ceza alırsa bana daha çok zarar verir korkusuyla karakola tekrar giderek, şikayetimden vazgeçtim. Ancak uzaklaştırma tedbir kararı devam etti. Bunun üzerine Orhan serbest bırakıldı. Sonrasında ortak arkadaşlarımdan Almanya’ya gittiğini öğrendim. Bir iki hafta sonra Orhan tekrar Diyarbakır’a geldi. 11 Eyül 2020 günü sabah 08.00'dr kaldığım kız apartından çıkarak yakında bulunan bir kafeye geçtim. Birden karşıma Orhan çıktı, yanıma oturdu. Niye geldiğini sorduğumda, ‘Senle hesap görmeye geldim’ dedi. Olay çıkmasın diye ve korktuğum için yanında 2 saat oturdum. Kaldığım aparta geçmek için çıkarken, sosyal medya hesaplarımdaki engelleri kaldırmamı istedi. Ben de kaldırdım. WhatsApp üzerinden konuşmak, görüşmek istediğini bildirdi. Eğer görüşmezsem başka kişilerin zarar göreceğini, aileme zarar vereceğini söyledi. Kendisine kesinlikle görüşmek istemediğimi söyleyerek, engelledim. 12 Eylül günü öğle saatlerinde Orhan bana ulaşamayınca kaldığım aparta gelerek, benimle görüşmek istediğini söylemiş. Burada bulunan kahvehanede oturarak, beni beklemeye başlamış. Akşam saatlerinde aparttan çıkan bir kadını ben sanıp, takip etmiş. Bunların hepsini arkadaşlarımdan öğrendim. Aynı gün eşyalarımı toplayarak Mardin’e gittim. Orhan tekrar aparta gelmiş, beni sormuş. Nereye gittiğim konusunda bilgi almaya çalışmış. Ailemi ve arkadaşlarımı rahatsız etmeye başlamış. Ben de Mardin’de emniyete giderek, tekrar şikayette bulundum. 15 Eylül günü Mardin’den Diyarbakır’a döndüm" diyerek ifadesini sürdürmüş.