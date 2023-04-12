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Türkiye'nin konuştuğu riskten sonra Kızılay Başkanı Kınık'a çağrısı gündem oldu! Sahur vaktinde paylaştı: Ameliyatlar durma noktasına gelince...

12.04.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Türkiye'nin konuştuğu, kan bağışının yetersizliği nedeniyle ameliyatların durma noktasına gelmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken Kızılay'dan kan bağışı çağrıları yapılmaya devam ediyor. Deprem sürecinde çadır satışı dolayısıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a BBP lideri Mustafa Destici, daha önce de yaptığı çağrısını yineleyerek "Görevi ehline bırakmalıdır" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu riskten sonra Kızılay Başkanı Kınık'a çağrısı gündem oldu! Sahur vaktinde paylaştı: Ameliyatlar durma noktasına gelince...

Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerle birlikte Kızılay'a kan bağış miktarı azaldı. Durum hasta tedavilerini ve ameliyatları da önemli ölçüde etkiledi. Gerek Kızılay'dan gerek siyasilerden gerekse uzmanlardan sık sık kan bağışı çağrısı yapılıyor. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) genel başkanı Mustafa Destici de Türkiye'nin gündeminde üst sıralarda yer alan bu duruma iki açıdan yaklaşarak çağrılarda bulundu.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRILARI PEŞ PEŞE GELİYOR

Kan Gönüllüleri Derneği Eski Başkanı Sema Savaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kızılay'ın kan bankası sistemi, polemiklerin dışında tutulmalı. Bu, en çok hastaları tehlikeye sokuyor" durumun tedirgin edici boyutunu ortaya koymuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kan bağışı çağrısında bulunurken bir de seçimlere yönelik mesaj vererek "Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. Ne yazık ki bu asil kurum, başındaki zat ve ona bu görevi layık gören zihniyet yüzünden zor durumda. Bakmayın sıralanan bahanelere, ulusal stokların tükenmesinin tek nedeni bu yönetim. 14 Mayıs'tan sonra Kızılay yine liyakatli bir yönetime kavuşacak. Ama şimdi kan bağışı zamanı. Tüm duyarlı vatandaşlarımı kan bağışına davet ediyorum" demişti.

DESTİCİ'DEN "AKIL DEVRE DIŞI KALMIŞ" YORUMU

AHBAP Derneği'ne deprem bölgesinde kullanılacak çadırları satması nedeniyle eleştiri oklarının yöneltildiği ve uzun süredir gündemdeki yerini koruyan Kerem Kınık kan bağışıyla beraber yeniden eleştirilmeye başladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici daha önceki açıklamasında çadır satışıyla ilgili " Burada akıl devre dışı kalmış, çok açık ve net söyleyeyim" yorumunu getirirken "Sorumluluk sahibi olanların gereğini yerine getirmesi gerekir. Herkes biliyor gereğinin ne olduğunu. Mutlaka, sorumluluklarının gereği neyse, görevini daha ehil, daha güzel şekilde yapabilecek kadrolara bırakmaları gerekir" sözleriyle istifa çağrısında bulunmuştu.

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Kızılay Başkanı kerem Kınık

"TÜM BAĞIŞLARIN ÖNÜNDE BARİYER! GÖREVİ EHLİNE BIRAKMALI"

Bugün sahur vaktinde sosyal medyadan paylaşım yapan Destici, gazeteci Adem Metan'ın kan bağışı çağrısı yaptığı paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay Başkanı, kan bağışı başta olmak üzere tüm bağışların önünde bir bariyer vazifesi gördüğünü, kurumsal yapıya zarar verdiğini, onbinlerce çalışanın emeğine yazık ettiğini idrak ederek sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli ve görevi ehline bırakmalıdır."

BİR ÇAĞRI DA VATANDAŞA: PİREYE KIZIP YORGANI YAKMAYALIM

Destici, sonraki paylaşımında ise kan bağışı yapmaya çağırdı. O paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımıza çağrımız ise, “Pireye kızıp yorganı yakmayalım.” Sağlığı müsait olan insanlarımız mutlaka Kızılay’ın Kan Bağışı yapılan merkezlerine ve noktalarına giderek kan bağışı yapmalı ve hiçbir hastamız kan bulunamadığı için mazallah hayatını kaybetmemelidir."

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