HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin konuştuğu tekel bayisi cinayetinde skandal iddia! Aile şikayetini para karşılığı geri çekti

Türkiye'nin konuştuğu tekel bayisi cinayetinde skandal iddia! Aile şikayetini para karşılığı geri çekti

02.12.2023 09:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 4 kişi, girdikleri bir tekel bayisindeki Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen'i kurşun yağmuruna tutmuştu. Olay sonrası iki kişi de hayatını kaybederken Batuhan Bayındır'ın ailesinin para karşılığı şikayetini geri çektiği iddia edildi.

Türkiye'nin konuştuğu tekel bayisi cinayetinde skandal iddia! Aile şikayetini para karşılığı geri çekti

28 Temmuz tarihinde gerçekleşen korkunç cinayet Türkiye'nin gündeminden uzun bir süre düşmemişti. Güzelyurt Mahallesi'ndeki tekel bayisine gelen 4 kişi, Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen hayatını kaybetmişti.

1

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Korkunç olayda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti, Yusuf Erzen yaralamıştı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2

3 MİLYON TL, İKİ EV, BİR KAMYONET, BİR ARABA

Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. TV100’den Rojda Altintaş’ın haberine göre, Batuhan Bayındır’ın ailesi 3 milyon TL karşılığında şikayetini geri çektiği iddia edildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen’in avukatı Erzan, “Öğrenmiş olduğumuz bilgilere göre 3 milyon TL ölen Batuhan Bayındır’ın aile yakınlarına verilmiş. 3 milyon TL karşılığında da hesabına yatırıldıktan sonra dosyadan şikayetleri geri çekilmiş” diye konuştu.

4

Ayrıca 3 milyon TL’nin üzerine de aileye iki ev, bir kamyonet ve bir araba da verildiği avukat tarafından iddia edildi.

Benzer teklifin çok daha fazlası da hayatını kaybeden Yunus Emre Erzan’ın ailesine de yapıldığı ileri sürüldü.

3

NE OLMUŞTU?

İstanbul Esenyurt’ta Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisini basan Murat Özer, Tarık Özer, Azat Özer ve Samet Özer dükkanda bulunan 3 gence de kurşun yağdırmıştı. 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralanmıştı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'İlginç bir durum' Görenler şaşkına döndü 'Aynı ağustos aylarındaki gibi''İlginç bir durum' Görenler şaşkına döndü 'Aynı ağustos aylarındaki gibi'
Yer: İstanbul! Görenler anlam veremedi, bir anda aracın üzerine atladıYer: İstanbul! Görenler anlam veremedi, bir anda aracın üzerine atladı
Liselilerin cinayetle biten kız kavgasında kan donduran detaylar! Liselilerin cinayetle biten kız kavgasında kan donduran detaylar!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt
En Çok Okunan Haberler
Eniştesi 'naylon fatura' demişti! 5 milyon TL'lik hesap özetini anlattı

Eniştesi 'naylon fatura' demişti! 5 milyon TL'lik hesap özetini anlattı

'Arda Turan' kredisi! Banka da şüphelenmiş, 3 saatte dudak uçuklatan miktar

'Arda Turan' kredisi! Banka da şüphelenmiş, 3 saatte dudak uçuklatan miktar

Maç bitti, Volkan Demirel çılgına döndü!

Maç bitti, Volkan Demirel çılgına döndü!

Liselilerin cinayetle biten kız kavgasında kan donduran detaylar!

Liselilerin cinayetle biten kız kavgasında kan donduran detaylar!

Gece yarısı hareketli dakikalar! Bir polis yaralandı, böyle yakalandılar

Gece yarısı hareketli dakikalar! Bir polis yaralandı, böyle yakalandılar

Bakan Yardımcısı Duran, o ilden büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu

Bakan Yardımcısı Duran, o ilden büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

'Müdür Amca' olarak tanınıyor! Müziği açıp dans etti

'Müdür Amca' olarak tanınıyor! Müziği açıp dans etti

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.