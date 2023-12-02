Türkiye'nin konuştuğu tekel bayisi cinayetinde skandal iddia! Aile şikayetini para karşılığı geri çekti

28 Temmuz tarihinde gerçekleşen korkunç cinayet Türkiye'nin gündeminden uzun bir süre düşmemişti. Güzelyurt Mahallesi'ndeki tekel bayisine gelen 4 kişi, Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen hayatını kaybetmişti.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Korkunç olayda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti, Yusuf Erzen yaralamıştı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

3 MİLYON TL, İKİ EV, BİR KAMYONET, BİR ARABA

Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. TV100’den Rojda Altintaş’ın haberine göre, Batuhan Bayındır’ın ailesi 3 milyon TL karşılığında şikayetini geri çektiği iddia edildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen’in avukatı Erzan, “Öğrenmiş olduğumuz bilgilere göre 3 milyon TL ölen Batuhan Bayındır’ın aile yakınlarına verilmiş. 3 milyon TL karşılığında da hesabına yatırıldıktan sonra dosyadan şikayetleri geri çekilmiş” diye konuştu.

Ayrıca 3 milyon TL’nin üzerine de aileye iki ev, bir kamyonet ve bir araba da verildiği avukat tarafından iddia edildi.

Benzer teklifin çok daha fazlası da hayatını kaybeden Yunus Emre Erzan’ın ailesine de yapıldığı ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Esenyurt’ta Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisini basan Murat Özer, Tarık Özer, Azat Özer ve Samet Özer dükkanda bulunan 3 gence de kurşun yağdırmıştı. 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralanmıştı.





