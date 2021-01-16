Türkiye'nin koronavirüs aşı programı dünya gündeminde

Dünyada hızla yayılmaya devam eden ve mutasyona uğrayan korona virüsü önleyebilmek için dünyanın dört bir yanından devletler milyonlarca doz aşı sipariş ederken, Türkiye'de aşılama başladı.

Türkiye’nin Kovid-19 aşı programı dünya medyasında gündem oldu. Türkiye'nin aşılama konusundaki hızıyla ilgili dünya basınına yansıyan haberlerde, "Türkiye'nin bir günde yaptığı aşı, Fransa’nın ilk üç haftada yaptığı aşılamadan daha fazla" ifadeleri yer aldı.

Haberde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, "Ülke çapında aşılama programlarının uygulanmasında deneyimli bir ülkeyiz. Salgına karşı verdiğimiz savaşı birlikte kazanacağız" ifadelerine de yer verildi.

Haberde, bazı AB ülkelerinin milyonlarca doz sipariş ettikleri Pfizer ve BioNTech aşısının ülkelerine tedarikini beklediği belirtilerek; Çinli ilaç firması Sinovac’ın aşısının uygulandığı Türkiye’de, ilk iki günde 500 binden fazla insanın aşılandığı aktarıldı. Türkiye'de programın ilk gününde, Fransa'nın neredeyse ilk üç haftasında yaptığı aşılamadan daha fazla kişiyi aşıladığının da altı çizildi.