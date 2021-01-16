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Türkiye'nin koronavirüs aşı programı dünya gündeminde

16.01.2021 02:03 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin koronavirüs aşı programı dünya gündeminde

Türkiye'de uygulanmaya başlayan Kovid-19 aşı programı, dünya gündeminde, "Türkiye'nin 1 günde yaptığı aşıyı Fransa 3 haftada yaptı" ifadeleriyle yer aldı.

Dünyada hızla yayılmaya devam eden ve mutasyona uğrayan korona virüsü önleyebilmek için dünyanın dört bir yanından devletler milyonlarca doz aşı sipariş ederken, Türkiye'de aşılama başladı.

Türkiye’nin Kovid-19 aşı programı dünya medyasında gündem oldu. Türkiye'nin aşılama konusundaki hızıyla ilgili dünya basınına yansıyan haberlerde, "Türkiye'nin bir günde yaptığı aşı, Fransa’nın ilk üç haftada yaptığı aşılamadan daha fazla" ifadeleri yer aldı.

Haberde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, "Ülke çapında aşılama programlarının uygulanmasında deneyimli bir ülkeyiz. Salgına karşı verdiğimiz savaşı birlikte kazanacağız" ifadelerine de yer verildi.

Haberde, bazı AB ülkelerinin milyonlarca doz sipariş ettikleri Pfizer ve BioNTech aşısının ülkelerine tedarikini beklediği belirtilerek; Çinli ilaç firması Sinovac’ın aşısının uygulandığı Türkiye’de, ilk iki günde 500 binden fazla insanın aşılandığı aktarıldı. Türkiye'de programın ilk gününde, Fransa'nın neredeyse ilk üç haftasında yaptığı aşılamadan daha fazla kişiyi aşıladığının da altı çizildi.

AVRUPA'DA AŞI TEDARİĞİ SIKINTISI YAŞANIYOR

Haberde, altı AB hükümetinin, Avrupa Komisyonu'na gönderdikleri bir mektupta, Komisyon’dan “aşı teslimatlarında istikrar ve şeffaflık sağlamak için" Pfizer-BioNTech'e baskı yapmasını istediği belirtildi. İsveç, Danimarka, Finlandiya, Litvanya, Letonya ve Estonya Sağlık Bakanları tarafından imzalanan mektupta "Bu durum kabul edilemez. Planlanan aşılama programlarını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda aşılama sürecinin güvenilirliğini de azaltıyor" ifadelerinin yer aldığı bildirildi.

Haberde, Belçika'nın, bu ay içerisinde yapılması planlanan Pfizer aşısı dozlarının yalnızca yarısını almayı beklediği belirtilirken, Litvanya'nın aşı talebini, Şubat ortasına kadar yarıya indireceği açıklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Pfizer ile görüştüğünü ve planlanan teslimatların bu yılın ilk çeyreğinde yapılacağına dair güvence aldığını söylediği belirtildi.

(İHA)


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