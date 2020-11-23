HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Türkiye'nin koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Yan etki görülmedi

23.11.2020 15:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye'nin koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Yan etki görülmedi

Son dakika haberine göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde Kovid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının uygulandığı gönüllü sayısının 44'e ulaştığını ve hiçbirinde yan etki görülmediğini bildirdi.

Rektör Çalış, Büyükşehir Belediyesi tarafından ERÜ yerleşkesi karşısına yapılacak hasta yakını misafirhanesinin temel atma töreninde, Kayseri'nin, İç Anadolu'nun en önemli sağlık merkezi olduğunu söyledi.

Kayseri'nin çevre illere de hizmet verdiğini anlatan Çalış, büyük bir ihtiyaç olan misafirhane yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

ERÜ akademisyenleri tarafından Kovid-19'a karşı üniversitelerinde geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının çalışmalarına değinen Çalış, şunları kaydetti:

"3 GÜN SONRA İKİNCİ DOZ AŞILAMASI YAPILACAK"

"Bildiğiniz gibi ERÜ'de geliştirilen Kovid-19'a karşı aşımızın Faz-1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi. Bu, Faz-1 çalışmaları için çok önemli bir şey. Faz-1 çalışmasının vazgeçilmez ve en önemli parametresi güvenlik. Güvenliği bu şekilde aşmış olacağımıza inanıyorum. Tabi, 3 gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak."

Mehmet Ceyhan: Çin aşısı gelirse olurumMehmet Ceyhan: Çin aşısı gelirse olurum

Faz-1 çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çalış, şöyle konuştu:

"YERLİ AŞIMIZA BİR AN EVVEL KAVUŞURUZ DİYE ÜMİT EDİYORUM"

"Bu güvenliğin iyi geçmesi, bize, Faz-2 çalışmalarına bir an evvel geçilebileceğini gösteriyor. İnşallah Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğiz ve Faz-2'ye bir an evvel başlamak istiyoruz. Tabi ki prosedürler içerisinde bunu yapmak zorundayız. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz dünya çapında denetlenen Faz çalışması yapılabilen Türkiye'deki tek merkez. Biz asla kaliteden taviz veremeyiz, vermeyiz de. Bu prosedüre uymak şartıyla Faz-2 çalışmalarının da bir an evvel başlayacağını da buradan müjdelemek istiyorum. Tabi ki önce Sağlık Bakanlığı ile görüştükten sonra, inşallah Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları biter ve yerli aşımıza bir an evvel kavuşuruz, diye ümit ediyorum."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Koronayı yenen doktor anlattı: Test negatif çıkmasına rağmen...Koronayı yenen doktor anlattı: Test negatif çıkmasına rağmen...
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Akciğer kanseri tedavisinde ameliyat küçük bir kesiden yapılıyor!

Her yıl 40 bin kişi yaşıyor! Ameliyat sırasında...

Koronavirüsü yenen doktor anlattı: Testim negatif çıkmasına rağmen...

Koronayı yenen doktor anlattı: Test negatif çıkmasına rağmen...

Oxford Üniversitesi'nin araştırması: Veganlarda kemik kırılması riski yüzde 40 daha fazla

'Veganlarda kemik kırılması riski yüzde 40 daha fazla'

Böbrek taşına dikkat! İhmal edilirse...

Böbrek taşına dikkat! İhmal edilirse...

Kulaklarınıza çok dikkatli bakın! Buruşuk kulak memeniz varsa...

Çok dikkatli bakın! Buruşuk kulak memeniz varsa...

Diz ağrısı nedenleri nelerdir? Kireçlenmeye dikkat

Diz ağrısı nedenleri nelerdir? Kireçlenmeye dikkat

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.