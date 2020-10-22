Türkiye'nin saklı cenneti sakin şehir Şavşat büyüledi!

Güzellikleriyle her sonbaharda yüzlerce yerli ve yabancı profesyonel fotoğrafçıyı ağırlayan ilçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sükunet ve huzur içinde tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Masal diyarlarını andıran tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan "sakin şehir", sonbaharda bitki örtüsündeki sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla masalsı bir görünüme bürünüyor.

İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran 2015'te gerçekleştirilen Cittaslow Genel Kurulunda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığı artan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Şavşat, özellikle sonbahardaki renk cümbüşüyle son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Yöreyi "doğanın başkenti" olarak tanımlayan Kaymakam Onur Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Özellikle sonbahar döneminde yeşil, mavi, sarı, turuncu, kahverengi ve kırmızı renklere bürünen doğanın renk cümbüşüyle görsel bir şölen sunduğunu dile getiren Özaydın, "Şavşat ilçemiz bu anlamda hem fotoğraf sanatçılarının hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekmekte. Pandemi sürecinde olsak da yerli ve yabancı turistlerin ilgisi ilçemize oldukça fazla. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz."

Yörenin doğal güzelliğinin yanı sıra çok sayıda turistik değere sahip olduğunun altını çizen Özaydın, ilçede tarihi öneme sahip Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi yapıların da turizm için önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Burada doğa, tarih ve kültürün harmanladığını kaydeden Özaydın, şöyle devam etti:

"Çok sayıda gezilecek yerlerimiz var. Sahara Milli Parkı, Şavşat Karagöl, Balık Gölü, Arsiyan Yaylası ve buradaki yüzen adalar turistik öneme sahip. İlçede doğa ile mimari bir bütün. İlçede hangi köye giderseniz gidin yöreye özgü ahşap mimariyi görmek mümkün. Yerli-yabancı turistlerimizi bu saklı cenneti görüp gezmeleri için ilçemize bekliyoruz."