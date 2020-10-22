HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin saklı cenneti sakin şehir Şavşat büyüledi!

Türkiye'nin saklı cenneti sakin şehir Şavşat büyüledi!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Artvin'in sakin şehri Şavşat, sonbaharla birlikte doğanın farklı tonlarının buluştuğu nokta oldu. Türkiye'nin saklı cenneti olarak anılan Şavşat, yöre halkı tarafındansa 'doğanın başkenti' olarak nitelendiriliyor.

Türkiye'nin saklı cenneti sakin şehir Şavşat büyüledi!

Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen Artvin'in sakin şehir unvanına sahip Şavşat ilçesi sonbaharda doğanın farklı renk tonlarıyla göz dolduruyor.

İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran 2015'te gerçekleştirilen Cittaslow Genel Kurulunda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığı artan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Şavşat, özellikle sonbahardaki renk cümbüşüyle son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Masal diyarlarını andıran tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan "sakin şehir", sonbaharda bitki örtüsündeki sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla masalsı bir görünüme bürünüyor.

20201022_2_44959892_59098166_Web

Güzellikleriyle her sonbaharda yüzlerce yerli ve yabancı profesyonel fotoğrafçıyı ağırlayan ilçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sükunet ve huzur içinde tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yöreyi "doğanın başkenti" olarak tanımlayan Kaymakam Onur Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

20201022_2_44959892_59098167_Web

Özellikle sonbahar döneminde yeşil, mavi, sarı, turuncu, kahverengi ve kırmızı renklere bürünen doğanın renk cümbüşüyle görsel bir şölen sunduğunu dile getiren Özaydın, "Şavşat ilçemiz bu anlamda hem fotoğraf sanatçılarının hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekmekte. Pandemi sürecinde olsak da yerli ve yabancı turistlerin ilgisi ilçemize oldukça fazla. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz."

Yörenin doğal güzelliğinin yanı sıra çok sayıda turistik değere sahip olduğunun altını çizen Özaydın, ilçede tarihi öneme sahip Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi yapıların da turizm için önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

20201022_2_44959892_59098168_Web

Burada doğa, tarih ve kültürün harmanladığını kaydeden Özaydın, şöyle devam etti:

"Çok sayıda gezilecek yerlerimiz var. Sahara Milli Parkı, Şavşat Karagöl, Balık Gölü, Arsiyan Yaylası ve buradaki yüzen adalar turistik öneme sahip. İlçede doğa ile mimari bir bütün. İlçede hangi köye giderseniz gidin yöreye özgü ahşap mimariyi görmek mümkün. Yerli-yabancı turistlerimizi bu saklı cenneti görüp gezmeleri için ilçemize bekliyoruz."

Özaydın gelen turistlerin ulaşımlarını kolaylaştırmak için bölgenin turizm haritasını çıkaracaklarını aktardı.

20201022_2_44959892_59098171_Web

DOĞA ZİYARETÇİLERİ MEST EDİYOR

İlçeye Trabzon'dan gelerek tatil yapan Sezin Sezgin, amatör doğa fotoğrafçısı olduğunu ifade ederek "Bu mevsimde Şavşat'ın güzel olduğunu duyduk. Biraz fotoğraf çekmeye geldik. Her kare bir tablo gibi. Doğa gerçekten muhteşem. Son baharda kesinlikle gelinmesi gerek" dedi.

Ailesiyle ilçede tatil yapan Elif Burma da Karadenizli olmasına rağmen yörenin doğasından çok etkilendiğini belirtti.

20201022_2_44959892_59098173_Web

Burma, "Burasını görünce çok şaşırdım. Sarının, turuncunun, kırmızının, yeşilin her tonunu gördüğümüz bu güzel ilçeyi herkesin görmesi gerekir. Gelip görün fotoğraflarla anlatmak yeterli değil. Şavşat'ın bu mevsimde çok güzel olduğunu çok duyduk ama beklediğimizden daha güzel. Adeta güzellik karşısında bayıldık." diye konuştu.

Doğu Karadeniz'i gezmek için Afyonkarahisar'dan gelen Cennet Karaşahin de Karadeniz'in doğasına ve iklimine hayran kaldığını dile getirdi.

20201022_2_44959892_59098177_Web

Artvin ve Şavşat'ın bu güzellik içinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karaşahin, "Burasını görmek için özellikle son baharı tercih ettim ki doğadaki renk cümbüşünü göreyim. Buranın görüntüsü yağlı boya tablosu gibi, her rengi görmek mümkün." dedi.

Tatil için Tekirdağ'dan gelen İnci Türkmen de Artvin ve Şavşat'ın beklediğinden çok daha etkileyici bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

20201022_2_44959892_59098188_Web

Türkmen, "Buranın renkleri, doğası, suları, insanı çok etkileyici, çok sevdik. Herkese tavsiye ediyorum. Karadeniz başlı başına bir cennet. Şavşat’ta bu cennetin baş tacı bir yer. Doğadaki renk çeşitliliği insanı cezbediyor. Renklerin bütün tonu var. Doğadaki bu değişimi görmek için ekim ayı çok keyifli." ifadesini kullandı.

20201022_2_44959892_59098182_Web

20201022_2_44959892_59098186_Web

20201022_2_44959892_59098187_Web

AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Gaziantep'in saklı cenneti: Habeş KanyonuGaziantep'in saklı cenneti: Habeş Kanyonu
Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Bankadan çektiği parayı görünce dondu kaldı
Bankadan çektiği parayı görünce dondu kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Temyiz nedir? Temyiz başvuru süresi nedir?
Temyiz nedir? Temyiz başvuru süresi nedir?
Mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeci tutuklandı
Mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kıza bu mektubu yazdı
Habeş Kanyonu hayran bırakıyor! Güzelliği kadar hikayesi de dikkat çekiyor
Gaziantep'in saklı cenneti: Habeş Kanyonu
800 yıllık manastır zamana direniyor!
800 yıllık manastır zamana direniyor!
Vegan nedir? Vegan ne demek?
Vegan nedir? Vegan ne demek?
Vekalet nasıl verilir? Vekalet için hangi belgeler gerekli? - Vekalet verme nasıl yapılır?
Vekalet nasıl verilir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.