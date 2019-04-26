İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, ABD'nin İran yaptırımlarında muafiyete son vermesi kararına ilişkin, "Bizler kendi çıkarlarımızı savunmak istiyoruz. İran ile herhangi bir ticaret ya da ilişkinin olmaması, Türkiye ve Pakistan'ın ulusal çıkarlarına karşıdır." dedi.

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBU), İslamabad Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (ISSI) ve İran Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsüsü (IPIS) ortaklığında Ankara'da "Türkiye-Pakistan-İran İş Birliği Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand ve Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Rıza Hakan Tekin'in yanı sıra çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye, İran ve Pakistan'ın bulunduğu coğrafyadaki yaşanan son gelişmelerin bölgedeki gerilimleri artırdığını ve bunun da Türkiye'yi etkilediğini ifade etti.

ABD'nin İran yaptırımlarında muafiyete son vermesi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, ABD'nin çok kısa vadeli ve dar politikalar izlediğini ve bu konuyu muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde sıklıkla gündeme getirdiklerini aktardı. Tekin, "Bizler, asla tek taraflı yaptırımlara inanmadık. Bu, İran için de diğer ülkeler için de böyle." ifadesini kullandı.