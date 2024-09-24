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  4. Türkiye programa geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması

Türkiye programa geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması

24.09.2024 20:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki konuşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz" dedi. F-35 programıyla ilgili sorulan bir soruya ise Erdoğan "Şu an bir gelişme yok" dedi.

Türkiye programa geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD'li bir basın mensubunun, F-35 programıyla ilgili bir gelişme olup olmadığı yönündeki sorusuna cevap verdi. Erdoğan soruya karşılık "Şu an bir gelişme yok" yanıtını verdi.

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"ASLA TASVİ ETMİYORUZ"

BM konuşmasında verdiği mesajlara ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Söylediğimin arkasında aynen duruyorum. Bütün bu konularda da özellikle cinsiyetsizleştirme olayını da asla tasvip etmiyoruz, bütün bunlara karşı da kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeye diyoruz, el ele verelim. Bu şekilde kutsal aile yapımızı kutsayalım." şeklinde yanıt verdi.

"ABD TAVRINI NET ORTAYA KOYMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden önce Biden, 'İkinci bir Gazze istemiyoruz.' dedi. (Necip) Mikati de buraya gelemedi. Lübnan'a da konuşmanızda bir yer verdiniz. Fakat bir yandan da bakıyoruz, ABD arka planda İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı." diye konuştu.

"ŞU AN BİR GELİŞME YOK"

ABD'li bir basın mensubunun, F-35 programıyla ilgili bir gelişme olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Erdoğan'ın, "Şu an bir gelişme yok" yanıtını verdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan f 35
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