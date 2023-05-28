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Türkiye sandığa gitti! Meclis Başkanı'ndan açıklama geldi... 'Cumhurbaşkanımızı tebrik ettim'

28.05.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimi için ikinci kez sandığa gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şentop, "Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye sandığa gitti! Meclis Başkanı'ndan açıklama geldi... 'Cumhurbaşkanımızı tebrik ettim'

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylarının yeterli oyu alamamasından dolayı 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu görüldü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, şu ifadelere yer verdi:

'ERDOĞAN'I ARAYARAK TEBRİK ETTİM'

"Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir.

Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim.

Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun."


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