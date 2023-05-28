Türkiye sandığa gitti! Meclis Başkanı'ndan açıklama geldi... 'Cumhurbaşkanımızı tebrik ettim'

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylarının yeterli oyu alamamasından dolayı 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu görüldü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, şu ifadelere yer verdi:

'ERDOĞAN'I ARAYARAK TEBRİK ETTİM'

"Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir.

Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim.

Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun."

Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir.



Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı arayarak tebrik ettim.



Milletimiz… pic.twitter.com/L6MPQXVM5I — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 28, 2023



