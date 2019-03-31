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Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 08:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Kentin 39 ilçesindeki okullarda kurulan sandıklardaki görevliler, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara giderek hazırlıklarını yaptı.

Oy kullanacakları okulların önüne gelen seçmenler, saat 08.00'den itibaren oylarını kullanıyor.

İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy veriyor.

Zeytinburnu'ndaki Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi'ne gelen bazı vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren okulun önüne gelerek beklemeye başladı.

Seçmenler, saat 08.00 itibarıyla okul kapısından içeri alındı. Seçmenler, okuldaki görevliler tarafından oylarını kullanacakları bölüme yönlendirildi.

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31Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri başladı istanbul saat 08.00 seçim

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