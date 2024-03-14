Türkiye seçime gidiyor! Seçim yasakları belli oldu: Kafe, kıraathane ve düğün salonları hakkında karar

Kahvehane ve kafe gibi umumi eğlence yerleri, içkili mekanlar ve düğün salonları gibi birçok farklı alanda geçerli olacak yasaklar 31 Mart sabah saat 06.00 itibarıyla uygulamaya geçecek olan yasaklar gece yarısı 00.00'a kadar devam edecek.

KAHVEHANE, KIRAATHANE, KAFE VE İNTERNET KAFELER

Kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri oy kullanma süresince kapalı olacak.

ALKOLLÜ MEKANLAR

06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

SİLAH TAŞIMAK YASAK

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah (TCK’nin 6. maddesine göre silah statüsünde olan tüm cisimler) taşıyamayacak.

DÜĞÜN SALONLARI

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

YAYIN ORGANLARI

Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecektir.





