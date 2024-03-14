HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Türkiye seçime gidiyor! Seçim yasakları belli oldu: Kafe, kıraathane ve düğün salonları hakkında karar

Türkiye seçime gidiyor! Seçim yasakları belli oldu: Kafe, kıraathane ve düğün salonları hakkında karar

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.03.2024 17:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlere kilitlenmiş durumda. Yerel yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği seçim için partilerin seçim çalışmaları tam gaz devam ediyor. İletişim Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimde uygulayacağı yasaklar hakkında bilgilendirme yaptı. İşte YSK'nın belirlediği seçim günü yasakları!

Türkiye seçime gidiyor! Seçim yasakları belli oldu: Kafe, kıraathane ve düğün salonları hakkında karar

Kahvehane ve kafe gibi umumi eğlence yerleri, içkili mekanlar ve düğün salonları gibi birçok farklı alanda geçerli olacak yasaklar 31 Mart sabah saat 06.00 itibarıyla uygulamaya geçecek olan yasaklar gece yarısı 00.00'a kadar devam edecek.

12

KAHVEHANE, KIRAATHANE, KAFE VE İNTERNET KAFELER

Kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri oy kullanma süresince kapalı olacak.

wq

ALKOLLÜ MEKANLAR

06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

SİLAH TAŞIMAK YASAK

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah (TCK’nin 6. maddesine göre silah statüsünde olan tüm cisimler) taşıyamayacak.

DÜĞÜN SALONLARI

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

YAYIN ORGANLARI

Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecektir.

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilde yürüyüş yapanlar o manzarayla şaşkına döndüSahilde yürüyüş yapanlar o manzarayla şaşkına döndü
Yürek burkan görüntü! Evini o halde görünce, gözyaşlarına boğulduYürek burkan görüntü! Evini o halde görünce, gözyaşlarına boğuldu
Güçlü ve karizmatik erkeklerin kokusu: Versace Oud Noir!Güçlü ve karizmatik erkeklerin kokusu: Versace Oud Noir!
Anahtar Kelimeler:
seçim yasak
En Çok Okunan Haberler
Atama bekleyen öğretmen adaylarına kötü haber...

Atama bekleyen öğretmen adaylarına kötü haber...

Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: İşletmecisinin iflasına karar verildi!

Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: İşletmecisinin iflasına karar verildi!

Bakan Yumaklı'yla görüşüyordu! Ne olduysa o an oldu: Bir anda yere yığıldı

Bakan Yumaklı'yla görüşüyordu! Ne olduysa o an oldu: Bir anda yere yığıldı

Kayıp olarak aranıyordu! Ormanda yarı gömülü halde cesedi bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Ormanda yarı gömülü halde cesedi bulundu

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

'İstanbul'da görünmeyen tehlike' Londra, Hindistan ve Çin'i işaret etti!

'İstanbul'da görünmeyen tehlike' Londra, Hindistan ve Çin'i işaret etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.