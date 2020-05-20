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  4. Türkiye'siz sekteye uğrar demişlerdi! F-35'lerle ilgili flaş karar

Türkiye'siz sekteye uğrar demişlerdi! F-35'lerle ilgili flaş karar

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 21:42 | Son Güncelleme

ABD'li savunma devi Lockheed Martin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası başlattıkları yeni çalışma programı nedeniyle 2020'de F-35 uçaklarının teslimatı ile ilgili belirledikleri hedefe ulaşamayacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporda Türkiye'yi F-35 programından çıkarma girişiminin de üretim ve tedarik sürecini daha da sekteye uğratabileceğine dikkat çekilmişti.

Türkiye'siz sekteye uğrar demişlerdi! F-35'lerle ilgili flaş karar

Şirketten yapılan açıklamada, Lockheed Martin ile Uluslararası Makinist ve Havacılık Çalışanları Sendikasının yeni çalışma düzeni konusunda anlaşmaya vardıkları duyuruldu.

ÇALIŞANLAR 3 GRUP HALİNDE VARDİYAYA ALINACAK

Anlaşmaya göre, 23 Mayıs'tan itibaren şirketin Teksas eyaletindeki tesislerinde 2 bin 500 çalışan, 3 grup halinde vardiyaya alınacak, iki hafta çalışıp bir hafta ücretli izne çıkarılacak. Bu değişiklikle şirketin tedarikçilerden kaynaklı gecikmeler nedeniyle yavaşlayan iş hacmine göre personel çalıştırılmasını ve kalifiye iş gücünü kaybetmemesini sağlayacağı kaydedildi.

Yeni çalışma düzeninin üç haftada bir tekrar değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, bu durumun F-35 uçaklarının teslimatında nasıl bir gecikmeye yol açacağı belirtilmedi.

"TESLİMAT HEDEFİ DÜŞEBİLİR"

Amerikan medyasına konuşan Lockheed Martin'in F-35 Programı Direktörü Gregory Ulmer, yeni çalışma düzeni ve yaşanan gecikmelerle 2020 için belirledikleri teslimat hedefinin 18 veya 24 uçak altına düşebileceklerini söyledi.

2019'da program ortakları ile uçağın müşterisi olan ülkelere 131 uçak teslim eden şirket, 2020'de 141 uçak teslim etmeyi hedefliyordu. Şirket bugüne kadar 41 F-35 uçağı teslim etti.

Geçen haftalarda ABD sayıştayı hazırladığı F-35 tedarik raporunda, Kovid-19 salgınının uçağın üretimini önemli ölçüde sekteye uğrattığı bildirilmişti.

TÜRKİYE DETAYINA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Gecikme ile uçağın tam kapasite üretiminin gelecek Mart ayına sarkabileceği ifade edilen raporda, Türkiye'yi F-35 programından çıkarma girişiminin programın aksayan üretim ve tedarik sürecini daha da sekteye uğratabileceğine dikkat çekilmişti.

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