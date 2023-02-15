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Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayın bağışı nasıl yapılır? İşte Türkiye Tek Yürek deprem yardımı IBAN ve SMS numarası

15.02.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayını ile depremzedeler için bağış toplanıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük yıkıcı deprem sonrası 10 il afet bölgesi ilan edilmişti. Elazığ da bu illere eklenerek toplam 11 il afet bölgesi oldu. Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında birbirinden ünlü isimler bağış toplamak için bir araya geldiler. Peki, Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayın bağışı nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek deprem yardımı IBAN ve SMS numarası...

Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayın bağışı nasıl yapılır? İşte Türkiye Tek Yürek deprem yardımı IBAN ve SMS numarası

Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayını ile tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonlarının da katılımıyla bağış toplanmaya başladı. AFAD ve Kızılay aracılığı ile toplanacak yardım kampanyasına bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar "Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte Türkiye Tek Yürek deprem yardımı IBAN ve SMS numarası...

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler adına bağış toplanmak üzere tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor.

deprem ortak yayını

TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIMI NASIL YAPILIR?

SMS ile yardımda bulunmak için;

"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

IBAN yolu ile yardımda bulunmak için bağış hesapları ise şu şekilde;

türkiye tek yürek IBAN

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.

Türk Telekom 2 milyar TL bağışladı.

Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL bağışladı.

Cengiz Holding 3 milyar TL bağışladı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL bağışladı.

Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışta bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin lira bağışta bulundu.

Zorlu Holding 30 milyon TL bağışta bulundu.

Ahlatçı Holding 100 milyon TL bağışladı.

Avrupa Konutları - Artaş İnşaat 20 milyon TL bağışta bulundu.

Bilfen Okulları 1 milyon TL bağışladı.

Memur-Sen 10 milyon TL bağışladı.

HAK-İŞ 10 milyon TL bağışta bulundu.

Filli Boya 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu.

Gülle Tekstil 1 milyon TL bağışta bulundu.

TMSF 2 milyar TL bağışta bulundu.

Halkbank 7 milyar TL bağışta bulundu.

Turkcell 3.5 milyar TL bağışta bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 12 milyar TL bağışta bulundu.

Ziraat Bankası 20 milyar TL bağışta bulundu.

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