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Türkiye tek yürek oldu! Depremzedelere duygusal mesajlar: 'Siz üşürseniz biz burada donarız'

07.02.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 10 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanında valilikler ve belediyeler depremzedelere yardım için harekete geçti. Yardım koordinasyon merkezlerinde toplanan malzemelerin üzerine ya da içerisine yazılan duygu dolu notlar ise gözleri doldurdu. Bir yardım kolisinin üzerine yazılan "Siz üşürseniz biz burada donarız. Allah yardımcınız olsun" mesajı yürekleri parçaladı. Bir çocuğun bağışladığı oyuncağı ve ona iliştirdiği harçlığı görenleri duygulandırdı.

Türkiye tek yürek oldu! Depremzedelere duygusal mesajlar: 'Siz üşürseniz biz burada donarız'

Türkiye'yi sarsan 2 büyük depremin ardından ülkenin her yerinde valilikler ile belediyeler yardım göndermek için koordinasyon merkezleri kurdu. Birçok kişinin akın ettiği koordinasyon merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kampanya duyurularının ardından yardım etmek isteyenler, yardım merkezleri önüne kucaklarında koliler ve battaniye çuvalları ile geldi. Görevlilerce teslim alınan malzemeler, gruplara ayrılarak tek tek toplandı. Toplanan malzemeler, kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine gönderilecek.

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'HEP YANINIZDAYIZ'

Diğer yandan yardım kolilerinin üzerine ya da içerisine duygu dolu notlar yazıldığı görüldü. Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Lina' isimli bir kız çocuğu, içerisinde oyuncak maymun, bebek, araba ve ördeğin olduğu kutu üzerine 'Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz da olsa mutlu etmiştir' mesajı yazdı.

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Sıla Kuşçu da kolisinin üzerine, 'Öncelikle hepinize geçmiş olsun, tüm dualarım sizlerle. Bu yardım kolisini size Antalya'dan gönderiyorum. Umarım yardımım dokunmuştur. Yalnız değilsiniz size elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz' notunu ekledi.

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'SİZ ÜŞÜRSENİZ BİZ BURADA DONARIZ'

Can Aydoğdu isimli bir çocuk da gönderdiği kıyafet poşetinin üzerine 'Merhaba bu mektubu ben, annem, abim ve babam adına yazıyorum. Bu mektubu okuyan kişi sana sesleniyorum. Bugünden sonra hayatın çok güzel geçecek inan bana. Umarım bu gönderdiğimiz kıyafetleri çok seversiniz. İyi günler' yazdı.

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Muratpaşa Belediyesi'nin topladığı yardımlarda da bir çocuğun gönderdiği çanta üzerine 'Allah'ım içimizdeki insan sevgisini yok etme' yazdığı görüldü.

Bir yardım kolisinin üzerinde yazan "Siz üşürseniz biz burada donarız. Allah yardımcınız olsun" mesajı ise yürekleri parçaladı.

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HARÇLIĞINI GÖNDERDİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde de yardım kolilerinin arasından bir oyuncak ve ona sarılmış 100 lira çıktı. Küçük bir çocuğun bayram harçlığını ve oyuncağını bağışlayarak yaptığı bu yardım görenlerin gözlerini doldurdu.

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'EN SEVDİĞİM OYUNCAĞIMI HEDİYE EDİYORUM'

Aydın'ın İncirliova ilçesinde de en sevdiği oyuncağını "Ben Çınar Mustafa, arkadaşlarımın haline çok üzüldüm ve en sevdiğim oyuncağımı hediye ediyorum” notuyla depremzede arkadaşları için gönderen küçük Çınar, görenlerin yüreğini ısıttı.

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DHA-İHA

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