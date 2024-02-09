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  4. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'le ilgili duruşmada beyanda bulunacak

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'le ilgili duruşmada beyanda bulunacak

09.02.2024 22:53 | Son Güncelleme:
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Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacak.

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'le ilgili duruşmada beyanda bulunacak

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacak.
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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