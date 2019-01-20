"Türkiye üzerine oynanan tüm oyunları sandık ile bozmuştur"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Darbeciler, arkalarındaki güçler, bütün bu senaryoları oynamaya çalışanlar ne oyun ortaya koydularsa millet bu oyunları sandıkta bozmuştur. Allah'a çok şükür. Dolayısıyla sahip çıkacağımız, gerçekten göz bebeği gibi koruyacağımız yer demokrasidir. Demokrasi sandıklarıdır." dedi.

Kurtulmuş, partisinin Çanakkale İl Başkanlığınca düzenlenen yerel seçim öncesi teşkilat aday ve adayları buluşma programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecine girdiğini söyledi.

Türkiye'de her seçimin önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şunu ifade etmek isterim ki 1946 seçimi dahil, ki 1946 seçimini bu salonda hatırlayan yoktur, kitaplardan okuduğumuz 1946 seçimi sahte bir seçimdir, oylar başka çıkmış, sonuçlar başka çıkmıştır. Türkiye'nin henüz tek parti devrinden kurtulamadığı bir seçimdir ama olsun o seçim bile Türkiye demokrasisine çok büyük bir katkıda bulunmuştur. 1946 seçiminden sonra 1950 seçimiyle milletimiz büyük bir sandık zaferiyle eski devri geride bırakmış, tek parti istibdadından kurtulmuş, o dönemdeki baskılardan bir şekilde kurtulmuş, Türkiye'yi kurtarmıştır. Ondan sonraki dönemlerde 1950'den sonra, darbelerden sonra bile bu millet sandığa koşarak darbelerin sonuçlarını demokrasiyle düzeltmiş, sandık sonuçlarıyla düzeltmiştir."