Türkiye vaka sayısı kaç oldu? 15-21 Ocak haftalık vaka haritası açıklandı mı? İşte illere göre vaka sayıları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her hafta sosyal medya hesabında illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaşıyor. Bakan Koca bugün yaptığı açıklamada 15-21 Ocak 2022'nin illere göre haftalık vaka sayısını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Türkiye vaka sayısı kaç oldu? 15-21 Ocak illere göre haftalık vaka sayısı kaç oldu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte koronavirüs salgınında vaka sayılarına ilişkin son durum ve detaylar...

TÜRKİYE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu paylaşarak salgına ilişkin son verileri duyurmuştu.

Yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün de illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. Açıklamaya göre vaka sayıları; her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu.

15-21 OCAK 2022 HAFTALIK VAKA HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKALARININ EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şu şekilde:

Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.

