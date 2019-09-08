Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolünde kalan Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sınır güvenliğini tehdit etmesi üzerine askeri harekat gündeme geldi.

Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının ardından geçen 5-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da Türk ve ABD yetkilileri toplantılar yaparak Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge kurulmasını kararlaştırdı ve bu bölgenin iki ülke tarafından ortak tesis edilmesi mutabakatına vardı.

AKÇAKALE'DE MERKEZ KURULDU

DHA'da yer alan habere göre bu doğrultuda 12 Ağustos'ta Şanlıurfa'ya gelen ABD'li askeri heyet ile Türk askeri heyet Müşterek Harekat Merkezi kurdu. Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan merkezde Türk ve ABD'li askerler yoğun şekilde çalışma yürüttü.

3 KEZ ORTAK KEŞİF UÇUŞU YAPILDI

Müşterek Harekat Merkezi'ndeki Türk ve ABD´li heyet tarafından hem sahada hem masada yapılan yoğun toplantıların ardından Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye´ye ait insansız hava araçlarına açıldı. Burada elde edilen görüntülerin ardından iki ülke askeri yetkilileri helikopter ile havadan 3 kez ortak uçuş ile keşif ve gözetleme faaliyeti de gerçekleştirdi.