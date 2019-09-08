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Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 08:42 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Güvenli Bölge'de Türkiye ile ABD'li askerlerin ortak kara devriyesinin 8 Eylül Pazar günü (bugün) yapılacağını duyurmasının ardından Suriye sınır hattında da hareketlilik başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri´ne ait zırhlı araçlar sınır hattına sevk edilirken, sınıra yakın noktalarda kurulan mevcut üslere daha önce sevk edilen araçlar da hazır hale getirildi.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolünde kalan Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sınır güvenliğini tehdit etmesi üzerine askeri harekat gündeme geldi.

Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının ardından geçen 5-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da Türk ve ABD yetkilileri toplantılar yaparak Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge kurulmasını kararlaştırdı ve bu bölgenin iki ülke tarafından ortak tesis edilmesi mutabakatına vardı.

AKÇAKALE'DE MERKEZ KURULDU

DHA'da yer alan habere göre bu doğrultuda 12 Ağustos'ta Şanlıurfa'ya gelen ABD'li askeri heyet ile Türk askeri heyet Müşterek Harekat Merkezi kurdu. Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan merkezde Türk ve ABD'li askerler yoğun şekilde çalışma yürüttü.

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3 KEZ ORTAK KEŞİF UÇUŞU YAPILDI

Müşterek Harekat Merkezi'ndeki Türk ve ABD´li heyet tarafından hem sahada hem masada yapılan yoğun toplantıların ardından Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye´ye ait insansız hava araçlarına açıldı. Burada elde edilen görüntülerin ardından iki ülke askeri yetkilileri helikopter ile havadan 3 kez ortak uçuş ile keşif ve gözetleme faaliyeti de gerçekleştirdi.

BUGÜN YAPILACAĞI DUYURULDU

Tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli Bölge'de Türkiye ile ABD'li askerlerin ortak kara devriyesinin 8 Eylül Pazar günü (bugün) yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Suriye sınır hattında da hareketlilik yaşanmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar sınır hattına sevk edilirken, sınıra yakın noktalarda kurulan mevcut üslere daha önce sevk edilen araçlar da hazır hale getirildi.

ARAÇLAR SON BAKIMLARINDAN GEÇİRİLDİ

Bugün yapılacak kara devriyesi öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar, bulundukları üslerde son bakımlarından geçirildi. Suriyeli sığınmacıların barındığı yaklaşık 1 yıl önce kapatılan Akçakale Barınma Merkezi´ndeki TSK´ya ait zırhlı araçlar da ortak devriye öncesi bakımdan geçirilerek yarınki devriye öncesi hazır hale getirildi. Birbiri ardına dizilen zırhlı araçların bakımlarının ardından itfaiye araçları ile yıkanarak temizlendiği ve Türk bayraklarıyla süslendiği görüldü.

SINIR HATTINDA İNCELEMEDE BULUNULDU

Öte yandan Türk ve ABD'li askeri yetkililer ise müşterek kara devriyesi öncesi sınır hattında incelemelerde bulunup, insansız hava araçlarından alınan son görüntüleri değerlendiriyor.

AÇTIKLARI TÜNELLERİ KAPATIYORLAR

İHA'da yer alan habere göre de devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler, iş makineleriyle kazdıkları tünellerin girişini tahrip edip hendekleri kapatıyor. Daha önceden teröristler tarafından kullanılan bazı kulübelerin yanlarındaki beton duvarların yıkıldığı, terör örgütünün bez parçalarını kaldırdıkları gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
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