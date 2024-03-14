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Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri! 'PKK güvenlik tehdidi teşkil ediyor'

14.03.2024 23:38
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Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen güvenlik mekanizması görüşmesine ilişkin ortak sonuç bildirisi yayımlandı. Ortak bildiride, PKK’nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altı çizildi.

Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri! 'PKK güvenlik tehdidi teşkil ediyor'

Bakan Fidan'ın Irak'taki temaslarının ardından Irak ve Türkiye'den ortak bildiri geldi. Taraflar PKK'nın Türkiye ve Irak'a tehdit olduğu belirtti. Ortak bildiride şu ifadeler var;

"Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır"

Bildiride PKK’nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin de altı çizildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

1- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin, beraberlerinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı ile Irak Savunma Bakanı, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı, İstihbarat Teşkilat Başkanı Vekili ve IKBY İçişleri Bakanı olduğu halde 14 Mart 2024 tarihinde Bağdat’ta bir araya gelmişlerdir.

Taraflar, 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğindeki bu temaslarda, bölgesel gelişmeler ve ikili alanlardaki çeşitli sınamalar karşısında takınacakları ortak tutumu istişare etmişlerdir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan ayı sonrasında Irak’ı mutasavver ziyaretlerinin hazırlıkları da ele alınmıştır. Taraflar, bu tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit etmiş ve ikili ilişkilerde bir sıçrama sağlamasını umduklarını kayda geçirmişlerdir.

2- Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif kulvarlarında yapısal çerçeveyi oluşturmak ve bu suretle düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir.

3- Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti, ilişkilere stratejik bir çerçeve oluşturulması anlayışıyla hazırlayacakları bu metin marifetiyle, iki ülke yetkililerinin eşgüdümlü şekilde, düzenli aralıklarla ve sonuç odaklı bir yaklaşımla çalışmak üzerinde mutabık kalmışlardır.

4- Bu kapsamda, terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdası kararlaştırılmıştır.

5- Görüşmelerde, her iki tarafın da Irak’ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önem vurgulanmıştır. Taraflar ayrıca, PKK’nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizmişler ve söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası’nı ihlal ettiği anlamına geldiğini kayda geçirmişlerdir. Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK’nın Irak’ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar, Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare etmişlerdir.

6- Taraflar, Gazze’de soykırıma varankatliam başta olmak üzere bölgedeki sınamalara ilişkin görüş teatisinde bulunmuş olup, Filistin davasının desteklenmesi konusunda güçlü iradelerini teyit etmişlerdir.

7- Taraflar, öngörülen temas mekanizmaları çerçevesinde görüşmelerin düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kalmışlardır.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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