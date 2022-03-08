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Türkiye, yasak ilişki yaşayan bu köyü konuşmuştu! Çoban çiftin cinayeti ile ilgili 12 gözaltı

08.03.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Fethiye'de 6 yıl önce öldürülen Cahit-Hatice Paslı çifti cinayetiyle ilgili olarak 12 şüpheli gözaltına alındı. Çobanlık yaparak geçindikleri bilinen Cahit Paslı göğsünden, Hatice Paslı ise sırtından tüfekle vurulmuş halde bulunmuştu. Söz konusu cinayet daha sonra Müge Anlı'da ele alınmış, ortaya atılan iddialar şaşkına çevirmişti. Ölen çift ve köyde yaşayan birçok kişinin birbiriyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye, yasak ilişki yaşayan bu köyü konuşmuştu! Çoban çiftin cinayeti ile ilgili 12 gözaltı

Muğla Fethiye Mendos Dağı Alışlıbaşı mevkiinde 9 Mart 2016’da motosikletiyle keçilerinin yanına giderken tüfekle öldürülen çifti, o esnada bölgede bulunan motosiklet şampiyonu antrenman yaparken bulmuştu.

Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı’nın (44) göğsünden, Hatice Paslı’nın (38) ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi. Cinayetle ilgili faillerin bulunamaması üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) cinayetin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, çoban çiftin ölümüyle ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

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MÜGE ANLI'DA KARMAŞIK İLİŞKİLER YUMAĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bununla birlikte, 6 yıl önce işlenen bu cinayetin çözülmesini isteyen Hatice Paslı'nın ikiz kardeşi Kadir Koç, Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. Kadir Koç ve diğer konukların anlattıkları bir skandalı ortaya çıkardı. Ölen çift ve köyde yaşayan birçok kişinin birbiriyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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ÇOCUĞUNUN CAHİT PASLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

İddiaya göre Ali Varçın'ın öldürülen Hatice Paslı ile ilişkisi vardı. Yine öldürülen Cahit Paslı ise Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la ilişki yaşıyordu. Programa katılanlar, Sündüz Varçın'ın en küçük çocuğunun babasının Cahit Paslı olduğunu söyledi. Sündüz Varçın'ın Cahit Paslı'nın kardeşi Ekrem'le de ilişki yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

Öte yandan Hatice Paslı'nın eşinin kuzenleri ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü. Ali Varçın'ın cinayetler yaşanmadan 1 hafta önce Cahit ile o bölgede karşılaşıp, tartıştığı ve silahının kayıp olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ali-Sündüz Varçın, Ekrem-Gülcan Paslı çiftleri de var.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla
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