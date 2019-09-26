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"Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 08:02 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Türkiye, küresel ticaret savaşlarının yıkıcı etkilerine ve bununla ilgili finansal piyasalardaki dalgalanmaya en iyi hazırlanmış ülkelerden biridir" - "Tüm saldırılar ve lekeleme kampanyalarına rağmen küresel ticaret ve finansın türbülansla yüzleştiği bir dönemde Türkiye hala yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor" - "Stratejik ortağımız ABD ile iki ülke liderinin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaya kararlıyız" - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "ABD yönetiminin uyguladığı bu engeller konusunda kaygılarımızı ifade etmeye devam ediyoruz" - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross: - "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump’ın koyduğu hedef doğrultusunda geçen sene iki ülke arasındaki 25 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması için gayret ediyoruz"

NEW YORK (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm saldırılar ve lekeleme kampanyalarına rağmen küresel ticaret ve finansın türbülansla yüzleştiği bir dönemde Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor." dedi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılan Bakan Albayrak, Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı gala yemeğinde Albayrak, 10 yıl öncesine göre bugün farklı bir küresel ekonomik iklimin mevcut olduğunu hatırlatarak, "Bölgesel istikrarsızlık ve göçün arttığı, ticaret savaşlarının olduğu ve Avrupa Birliği’nin belirsizliklerle sarsıldığı bu zorlu zamanlardan geçerken Türkiye, ülkemiz üzerindeki herhangi bir yan etkiyi en aza indirgemek için sağduyulu mali ve para politikaları uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ın başarılı şekilde uygulanması ile faiz oranları ve enflasyon oranlarında gelişme belirtileri olduğunu dile getirerek, "Ağustos 2018’deki spekülatif finansal saldırıyı başarılı bir şekilde önlediğimizi söyleyebilirim." dedi.

Özellikle reel sektör ve piyasa üzerinde bu saldırıların olası yan etkilerini azaltmak için karşı önlemler alındığını ifade eden Albayrak, "Tüm kalbimle söyleyebilirim ki Türkiye, küresel ticaret savaşlarının yıkıcı etkilerine ve bununla ilgili finansal piyasalardaki dalgalanmaya en iyi hazırlanmış ülkelerden biridir." şeklinde konuştu.

Dengesiz bir dönemde reel sektör ile bir arada durduklarını dile getiren Albayrak, kredi masraflarını aşağı çekmede en iyimser beklentilerin de ötesinde ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

- "Türkiye halen güvenli liman"

Albayrak, "Tüm saldırılar ve lekeleme kampanyalarına rağmen küresel ticaret ve finansın türbülansla yüzleştiği bir dönemde Türkiye halen yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor." dedi.

Türkiye'nin her zaman kazan-kazan zihniyetine sahip olduğunu vurgulayan Albayrak, "Küresel barış ve istikrarı destekleyen tüm girişimleri desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ticari ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Stratejik ortağımız ABD ile iki ülke liderinin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaya kararlıyız. Tüm konularda samimi ve yapıcı diyaloğa açığız. Tüm kapılar açık. Türkiye’nin yeni hikayesinde yer almanızı istiyoruz. Hadi hep birlikte kazanmaya, verimsiz ajandaları geride bırakmaya ve iki taraf arasında güveni güçlendirmeye odaklanalım."

- "ABD Türkiye için önemli bir ticari ortak"

Daha sonra kürsüye gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ABD’nin Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade etti.

İkili ilişkilerde yatırım ile ticaretin eşit ölçüde önemli olduğunu belirten Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin önemine vurgu yaptı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile gün içinde bir araya geldiğini hatırlatan Pekcan, Bakan Ross'un geçen haftalarda Türkiye’ye de geldiğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ele alma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Bakan Pekcan, "Bugün de bu toplantıdan hemen önce gündemimizdeki tüm konuları tekrar ele aldık." dedi.

Pekcan, hükümetin, Türkiye’de daha güçlü, daha rekabetçi ve çoğulcu bir ekonomik ortam oluşturma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Özel sektörle yakın çalıştıklarına dikkati çeken Pekcan, Türkiye'nin ABD'deki ticaret temsilcilerinin Amerikalı yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Küresel ekonominin korumacı politikalardan dolayı zor zamanlardan geçtiğine işaret eden Pekcan, "ABD yönetiminin uyguladığı bu engeller konusunda kaygılarımızı ifade etmeye devam ediyoruz. İhracatımızın neredeyse yüzde 40'ı ticari tedbirlere takılıyor. Bu negatif ticari tedbirlerin risk ve zararlarını karar vericilere anlatma konusunda özel sektöre büyük sorumluluk düşüyor." diye konuştu.

Türk ve Amerikan özel sektörünün daha da yakın çalışması gerektiğine dikkat çeken Pekcan, iki ülkenin yatırım ve ticaret konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Pekcan tüm olumsuzluklara rağmen iki ülkenin ticari ilişkilerini daha da güçlendirmek konusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan programda söz alan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davetinden dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ticari hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ross, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın koyduğu hedef doğrultusunda geçen sene iki ülke arasındaki 25 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için çalışıyoruz. Bu kapsamda bakanlıklarımız yoğun çalışmalar yürütüyor ve hangi sektörlerde genişlemeye gideceğimizi belirliyoruz." dedi.

Bakan Ross, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda bakanlıkların yanı sıra her iki ülke yatırımcıları ve şirketlerinin daha koordineli iş birliği yapması gerektiğine dikkat çekerek, bu hedefe beklenenden daha hızlı şekilde ulaşacaklarına inandığını söyledi.

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ABD ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Berat Albayrak Ruhsar Pekcan Türkiye

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