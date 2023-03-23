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Türkiye'ye F-16 satılacak mı? ABD'den dikkat çeken açıklama: NATO için önemli

23.03.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin konuşan Bakan Blinken "Türkiye'nin, yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye F-16 satılacak mı? ABD'den dikkat çeken açıklama: NATO için önemli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini, bunun NATO için önemli olduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Blinken'a, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışı ve Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin bu F-16'ları "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarına karşı kullanılmadığından emin olmak için attığı adımlar" soruldu.

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Blinken, "Türkiye'nin, yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz." cevabını verdi.

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TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Öte yandan, NATO müttefikleri arasındaki gerilimlerin azaltılması ve gerilime neden olacak eylem veya retorikten kaçınılması için çalıştıklarını ifade eden ABD'li Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Yunanistan veya başka bir NATO müttefikiyle ilgili çabalarımızın odak noktası, tam olarak birbirleriyle uyumlu olmaları için ihtiyaçları olan ekipman ve teknolojiye sahip olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, tabii ki aralarındaki herhangi bir anlaşmazlık varsa, sağladığımız herhangi bir ekipman veya teknolojinin bu anlaşmazlıklarda kullanılmamasını sağlıyoruz."

(AA)

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Türkiye F-16 abd

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