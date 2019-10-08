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Türkiye'ye Suriye operasyonu için İran'dan teklif: Yardıma hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2019 03:34 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Suriye’de işgalci güç olduğunu belirterek, Adana Anlaşması'nın Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu ve İran’ın yardıma hazır olduğunu söyledi.

Türkiye'ye Suriye operasyonu için İran'dan teklif: Yardıma hazırız

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirdi.

Zarif, “Amerika, Suriye ile ilişkisi olmayan işgalci bir güçtür. Suriye’de olması için ne bir izni vardır ne de ona olan bir güven. Suriye’de terörizmle mücadele ve barışa ulaşmak sadece o ülkenin toprak bütünlüğü ve halkına saygı ile başarıya ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

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"YARDIM ETMEYE HAZIRIZ"

Adana Anlaşması'nın Türkiye–Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu belirten Zarif, “Yardım etmeye hazırız” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD Cevad Zarif

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