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'Türkiye'ye yaptırım' tasarısı ABD Senatosu'ndan geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2019 21:04 | Son Güncelleme

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu’nda Türkiye’ye yaptırım öngören tasarı, 18 evet oyuna karşı 4 hayır oyuyla kabul edildi. Türkiye’ye yaptırım öngören tasarının kaldırılması için 3 şart bulunuyor.

'Türkiye'ye yaptırım' tasarısı ABD Senatosu'ndan geçti

ABD Temsilciler Meclisi’nde 29 Ekim’de 403’e karşı 16 oyla geçen Türkiye’ye yaptırım yasası, ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda da 18 evet oyuna karşı 4 hayır oyuyla kabul edildi. Tasarı buradan sonra Senato Genel Kurulu’nda oylanacak.

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUKLA GEÇERSE, TRUMP’IN VETO YETKİSİ KALKIYOR

Tasarı, Senato Genel Kurulu’ndan da geçtiği takdirde son olarak Başkan Trump’a gidecek. Ancak 100 kişilik Senato Genel Kurulu’nun 3’te 2’sinden fazlası tasarıya evet oyu verirse, Trump’ın veto yetkisi kalkıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAL VARLILIĞI ARAŞTIRILACAK

Yaptırım tasarısında, Halkbank’ın yaptırıma tabi tutulması, silah ambargosu uygulanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlıklarının araştırılıp ortaya çıkarılması gibi maddeler yer alıyor.

YAPTIRIM UYGULANMASI İSTENEN ÜST DÜZEY YETKİLİLER

'ABD’nin ulusal güvenliğini teşvik ve IŞİD'in canlanmasının önlenmesi' ismini taşıyan tasarıda ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de isimleri yer alıyor.

YAPTIRIMLARIN KALKMASI 3 ŞARTA BAĞLI

'ABD’nin ulusal güvenliğini teşvik ve IŞİD'in canlanmasının önlenmesi' ismini taşıyan yasa tasarısı Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı operasyonu ile alakalı. Tasarıda, operasyon sebebiyle Türkiye’ye silah ambargosu uygulanarak sevkiyatın durdurulması amaçlanıyor. Türkiye’ni Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri de tasarının diğer bölümünü kapsıyor.

Türkiye’ye yaptırım öngören tasarının kaldırılması için 3 şart bulunuyor. Birinci şart, Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK unsurlarına yönelik operasyona son vermesi. İkinci şart, Türkiye’nin IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadelenin haricindeki unsurlarını Suriye’den geri çekmesi. Üçüncü şart ise Türkiye’nin IŞİD'le mücadeleyi tehlikeye atacak hareketlerde bulunmaması olarak belirtiliyor.

(DHA)

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ABD Türkiye'ye yaptırım tasarısı S-400 yaptırım

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lan bunlar kokoin çekiyor heralde orda başka hangi kafayla bu kararlar verilirki:)
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