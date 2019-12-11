'Türkiye'ye yaptırım' tasarısı ABD Senatosu'ndan geçti

ABD Temsilciler Meclisi’nde 29 Ekim’de 403’e karşı 16 oyla geçen Türkiye’ye yaptırım yasası, ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda da 18 evet oyuna karşı 4 hayır oyuyla kabul edildi. Tasarı buradan sonra Senato Genel Kurulu’nda oylanacak.
Tasarı, Senato Genel Kurulu’ndan da geçtiği takdirde son olarak Başkan Trump’a gidecek. Ancak 100 kişilik Senato Genel Kurulu’nun 3’te 2’sinden fazlası tasarıya evet oyu verirse, Trump’ın veto yetkisi kalkıyor.
Yaptırım tasarısında, Halkbank’ın yaptırıma tabi tutulması, silah ambargosu uygulanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlıklarının araştırılıp ortaya çıkarılması gibi maddeler yer alıyor.
'ABD’nin ulusal güvenliğini teşvik ve IŞİD'in canlanmasının önlenmesi' ismini taşıyan tasarıda ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de isimleri yer alıyor.
'ABD’nin ulusal güvenliğini teşvik ve IŞİD'in canlanmasının önlenmesi' ismini taşıyan yasa tasarısı Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı operasyonu ile alakalı. Tasarıda, operasyon sebebiyle Türkiye’ye silah ambargosu uygulanarak sevkiyatın durdurulması amaçlanıyor. Türkiye’ni Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri de tasarının diğer bölümünü kapsıyor.
Türkiye’ye yaptırım öngören tasarının kaldırılması için 3 şart bulunuyor. Birinci şart, Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK unsurlarına yönelik operasyona son vermesi. İkinci şart, Türkiye’nin IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadelenin haricindeki unsurlarını Suriye’den geri çekmesi. Üçüncü şart ise Türkiye’nin IŞİD'le mücadeleyi tehlikeye atacak hareketlerde bulunmaması olarak belirtiliyor.
(DHA)
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