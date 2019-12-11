'Türkiye'ye yaptırım' tasarısı ABD Senatosu'ndan geçti

ABD Temsilciler Meclisi’nde 29 Ekim’de 403’e karşı 16 oyla geçen Türkiye’ye yaptırım yasası, ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda da 18 evet oyuna karşı 4 hayır oyuyla kabul edildi. Tasarı buradan sonra Senato Genel Kurulu’nda oylanacak.

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUKLA GEÇERSE, TRUMP’IN VETO YETKİSİ KALKIYOR

Tasarı, Senato Genel Kurulu’ndan da geçtiği takdirde son olarak Başkan Trump’a gidecek. Ancak 100 kişilik Senato Genel Kurulu’nun 3’te 2’sinden fazlası tasarıya evet oyu verirse, Trump’ın veto yetkisi kalkıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAL VARLILIĞI ARAŞTIRILACAK

Yaptırım tasarısında, Halkbank’ın yaptırıma tabi tutulması, silah ambargosu uygulanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlıklarının araştırılıp ortaya çıkarılması gibi maddeler yer alıyor.

YAPTIRIM UYGULANMASI İSTENEN ÜST DÜZEY YETKİLİLER

'ABD’nin ulusal güvenliğini teşvik ve IŞİD'in canlanmasının önlenmesi' ismini taşıyan tasarıda ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de isimleri yer alıyor.