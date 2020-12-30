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Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor

30.12.2020 14:02 | Son Güncelleme:
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Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor

Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor

Türkiye, NATO bünyesindeki Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) komutasını 1 Ocak 2021'de devralacak.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Polonya'dan devralacağı NATO kuvvetinin komutasını bir yıl boyunca üstlenecek.

NATO Mukabele Kuvveti'nin bir parçası olan VJTF'de 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki yaklaşık 4 bin 200 askerin yanı sıra Arnavutluk, Macaristan, İtalya, Letonya, Karadağ, Polonya, Romanya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve ABD'den askeri birimlerin katılımıyla 6 bin 400 askeri personel görev alacak.

NATO açıklamasında, Türkiye'nin NATO bünyesinde hareket kabiliyeti en yüksek birimlerden olan görev kuvveti için özellikle lojistik ve mühimmat gereksinimlerinin planlamasına ciddi yatırım yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, zırhlı araçların son modelleriyle anti tank füzeleri ve obüslerin VJTF'ye tahsis edildiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ve Orta Doğu'daki karışıklıklar gibi değişen güvenlik ortamı nedeniyle NATO devlet ve hükümet başkanlarının 2014'te Galler'de düzenlenen zirvesinde VJTF'nin kurulması kararlaştırılmıştı.

NATO üyelerinin her yıl dönüşümlü komuta ettiği kuvvete 2020'de Polonya, 2019'da Almanya öncülük etmişti.

VJTF, herhangi bir tehdide karşı NATO müttefiklerini korumak için çok kısa sürede harekete geçebilecek şekilde hazır tutuluyor.

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