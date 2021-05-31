Türkiye-Yunanistan ilişkileri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Atina ziyareti nasıl geçti?

Yunan basınının önemli bir bölümünde aynı gerginliğin Atina'da da tekrarlanabileceği yönündeki haber ve yorumlara karşın, bu ziyarette havanın değiştiği görüldü.

Çavuşoğlu daha sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile biraraya geldi.

Ancak Çavuşoğlu’nun Miçotakis’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir mesaj getirdiği tahmin ediliyor.

Bu görüşme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Atina'da bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu v** e Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias **, turizm ve aşı sertifikaları konularında mutabakata vardılar. İki bakan ayrıca Türkiye Cumhurbaşkan** ı Recep Tayyip Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 14 Haziran'da yapılacak NATO Liderler Z irvesi 'nde ikili bir görüşme yapmalarında anlaştı **.

Bakanlar bu kez karşılıklı iltifatlarda bulundukları gibi, verilen resmi yemek öncesinde kucaklaştılar.

Dendias'ın ayrıca Çavuşoğlu ile birlikte açıklama yaparken Anadolu Efes’in EuroLeague şampiyonluğunu tebrik etmesi dikkat çekiciydi.

Görüşmeden sonra gerek Türk gerekse Yunan Dışişleri kaynakları "pozitif bir gündem yaratılmasında mutabakat sağlandığı" yönünde açıklamalar yaptılar.

Atina'daki görüşmelerde Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs gibi uzun dönemli anlaşmazlıkların ne denli masaya yatırıldığı ya da ilerleme sağlanıp sağlanmadığı açıklanmadı.

Ancak diplomatik kaynaklar “geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan gerginliğin bir daha tekrarlanmaması için her iki tarafta da gerekli iradenin bulunduğunu" söylediler.

Erdoğan ve Miçotakis, Brüksel'de görüşecek

Bakanlar, iki konuda mutabakat sağlandığını açıkladı.

Bunlardan biri, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in 14 Haziran’da Brüksel'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi sırasında ikili bir görüşme yapmasının sağlanması" oldu.

Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı

Mutabık kalınan ikinci gündem maddesi ise turizm ve aşı sertifikaları konusuydu.